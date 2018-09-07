Эвелина Бледанс, Софи Кальчева и другие звезды побывали на приеме у посла Колумбии

Все внимание к себе приковала актриса и телеведущая Эвелина Бледанс — по слухам, она скоро станет мамой в третий раз. Пока округлившийся живот звезды не виден, да и наряд Эвелина выбрала соответствующий, скрыв талию с помощью широкого пояса.

Также на мероприятии были замечены Софи Кальчева, Екатерина Одинцова, Анастасия Рагозина, Алиса Толкачева, Мария Лобанова и другие селебрити.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram