Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Эвелина Бледанс с сыном и другие звезды с детьми устроили сюрприз Ирине Безруковой

1 / 20
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезды поздравили Ирину Безрукову с днем рождения на премьере фильма.

Вчера, 11 апреля, в московском кинотеатре «Формула кино Европа» состоялась премьера мультипликационного фильма «Леонардо Миссия: Мона Лиза». Работу итальянского режиссера Серджо Манфио оценили Эвелина Бледанс, Роман Полянский, Николай Цонку, Татьяна Терешина, Наталья Лесниковская, Настя Годунова, Ирина Сашина, Юлия Куварзина, Мария Фролова, Дарья Пынзарь, Максим Коновалов, Натали Неведрова, Маша Цигаль, Юлия Селютина, Владимир Левкин, Брендон Стоун. Многие пришли с семьями и детьми.

Актрису Ирину Безрукову, у которой в этот день был день рождения, ждал потрясающий сюрприз, исполнив желание — почувствовать себя маленькой девочкой. Организаторы преподнесли женщине огромного игрушечного медведя, роскошный букет роз и воздушные шары.

Актрису поздравили друзья, среди которых была Эвелина Бледанс с сыном.

Общероссийская премьера состоится 19 апреля 2018 года.

Фото: архивы пресс-служб

Популярное
Group
Гороскоп