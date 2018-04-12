Эвелина Бледанс с сыном и другие звезды с детьми устроили сюрприз Ирине Безруковой

Вчера, 11 апреля, в московском кинотеатре «Формула кино Европа» состоялась премьера мультипликационного фильма «Леонардо Миссия: Мона Лиза». Работу итальянского режиссера Серджо Манфио оценили Эвелина Бледанс, Роман Полянский, Николай Цонку, Татьяна Терешина, Наталья Лесниковская, Настя Годунова, Ирина Сашина, Юлия Куварзина, Мария Фролова, Дарья Пынзарь, Максим Коновалов, Натали Неведрова, Маша Цигаль, Юлия Селютина, Владимир Левкин, Брендон Стоун. Многие пришли с семьями и детьми.

Актрису Ирину Безрукову, у которой в этот день был день рождения, ждал потрясающий сюрприз, исполнив желание — почувствовать себя маленькой девочкой. Организаторы преподнесли женщине огромного игрушечного медведя, роскошный букет роз и воздушные шары.