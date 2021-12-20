Эвелина Бледанс появилась на вечеринке с «клумбой» на голове, а Согдиана — в смелой блузе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Эвелина Бледанс явилась на вечеринку за наградой в оригинальном образе. Телеведущая надела элегантный обтягивающий комбинезон, а на голове вместо украшений соорудила «клумбу».
Влад Соколовский разделил радость победы с возлюбленной Линой Сурковой. Они впервые появились на людях после того, как стало известно, что у них будет ребенок.
Согдиана, победившая в одной из номинаций, для культурного вечера выбрала total black образ: она надела струящуюся юбку в пол и смелую прозрачную блузу.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Звезда сериала «Тест на беременность» и фильма «Летчик», премьера которого состоялась совсем недавно, Анна Пескова на вручение премии Christmas Awards 2021 прибыла во всем белом, в отличие от коллег, которые предпочли более темные тона одежды. Анна позировала в плиссированной юбке миди с кожаным поясом, легком пуловере и туфлях на каблуке персикового оттенка.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Победителями 2021 года стали:
- Сергей Лазарев — «Самый стильный певец и актер театра»
- Влад Соколовский — «Музыка и спорт»
- Митя Фомин — «Верность стилю»
- Ольга Кабо — «Звезда театра»
- Вика Цыганова — «Fashion певица»
- Эвелина Бледанс — «Шик, блеск, красота»
- Согдиана — «Творческая мама»
- Ая, «Город 312» — «Музыка как стиль жизни»
- Анна Семенович — «Яркий образ»
- Маша Вебер — «Музыкальный успех»
А за кого бы вы отдали свой голос? Напишите в комментариях.
Фото и и видео: Макс Светский/ Passion.ru