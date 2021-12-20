Эвелина Бледанс появилась на вечеринке с «клумбой» на голове, а Согдиана — в смелой блузе

Эвелина Бледанс явилась на вечеринку за наградой в оригинальном образе. Телеведущая надела элегантный обтягивающий комбинезон, а на голове вместо украшений соорудила «клумбу».

Влад Соколовский разделил радость победы с возлюбленной Линой Сурковой. Они впервые появились на людях после того, как стало известно, что у них будет ребенок.

Согдиана, победившая в одной из номинаций, для культурного вечера выбрала total black образ: она надела струящуюся юбку в пол и смелую прозрачную блузу.