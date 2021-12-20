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Эвелина Бледанс появилась на вечеринке с «клумбой» на голове, а Согдиана — в смелой блузе

19 декабря в Москве вручили премии Christmas Awards 2021. Звездные статуэтки получили самые стильные из мира шоу-бизнеса, культуры и спорта. Гостями вечера стали Анастасия Гребенкина и Анна Семенович, Влад Соколовский и Лина Суркова, Сергей Лазарев, Ольга Кабо, Эвелина Бледанс, Вероника Кожухарова, Анна Пескова и другие публичные персоны.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина Бледанс

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Эвелина Бледанс явилась на вечеринку за наградой в оригинальном образе. Телеведущая надела элегантный обтягивающий комбинезон, а на голове вместо украшений соорудила «клумбу».

Влад Соколовский разделил радость победы с возлюбленной Линой Сурковой. Они впервые появились на людях после того, как стало известно, что у них будет ребенок.

Согдиана, победившая в одной из номинаций, для культурного вечера выбрала total black образ: она надела струящуюся юбку в пол и смелую прозрачную блузу.

Согдиана

Согдиана

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Звезда сериала «Тест на беременность» и фильма «Летчик», премьера которого состоялась совсем недавно, Анна Пескова на вручение премии Christmas Awards 2021 прибыла во всем белом, в отличие от коллег, которые предпочли более темные тона одежды. Анна позировала в плиссированной юбке миди с кожаным поясом, легком пуловере и туфлях на каблуке персикового оттенка.

Анна Пескова

Анна Пескова

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Победителями 2021 года стали:

  • Сергей Лазарев — «Самый стильный певец и актер театра»
  • Влад Соколовский — «Музыка и спорт»
  • Митя Фомин — «Верность стилю»
  • Ольга Кабо — «Звезда театра»
  • Вика Цыганова — «Fashion певица»
  • Эвелина Бледанс — «Шик, блеск, красота»
  • Согдиана — «Творческая мама»
  • Ая, «Город 312» — «Музыка как стиль жизни»
  • Анна Семенович — «Яркий образ»
  • Маша Вебер — «Музыкальный успех»

А за кого бы вы отдали свой голос? Напишите в комментариях.

Фото и и видео: Макс Светский/ Passion.ru

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