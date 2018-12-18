Эвелина Бледанс, Маша Цигаль и другие: друзья поздравили Алену Водонаеву с писательским дебютом

В минувший вторник, 18 декабря, в столичном клубе «Авиатор» состоялась закрытая презентация книги «Алена Водонаева. Голая (Правда о том, как быть настоящей женщиной)». Поздравить бывшую участницу «Дома-2», а ныне счастливую маму и жену пришли ее коллеги и друзья, в том числе Эвелина Бледанс и Маша Цигаль.
Перед мероприятием Алена изрядно волновалась. Пока стилист и визажист работали над образом писательницы, та украдкой съела конфетку.
В своей книге «одна из самых сексуальных женщин России» рассказала, как всегда с вдохновением готовить, не переставать заниматься спортом, выглядеть отдохнувшей бездельницей, а не уставшей заводной куклой, как очаровывать мужчин с минимумом усилий и максимумом кпд, как увенчать самые сложные отношения долгожданной свадьбой, что нужно делать в постели, чтобы муж не мог дождаться следующей ночи и дарил цветы все 365 дней в году, а не только 8 марта.
«Перед вами не просто руководство для женщин по миру мужчин, перед вами библия счастливой жизни», — гласит анонс.
В среду, 19 декабря, в книжном магазине «Читай город» пройдет мероприятие, куда за автографом любимицы может прийти каждый желающий.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru