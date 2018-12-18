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Эвелина Бледанс, Маша Цигаль и другие: друзья поздравили Алену Водонаеву с писательским дебютом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

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36-летняя Алена Водонаева устроила закрытую презентацию своей книги «Голая (Правда о том, как быть настоящей женщиной)».

В минувший вторник, 18 декабря, в столичном клубе «Авиатор» состоялась закрытая презентация книги «Алена Водонаева. Голая (Правда о том, как быть настоящей женщиной)». Поздравить бывшую участницу «Дома-2», а ныне счастливую маму и жену пришли ее коллеги и друзья, в том числе Эвелина Бледанс и Маша Цигаль.

Перед мероприятием Алена изрядно волновалась. Пока стилист и визажист работали над образом писательницы, та украдкой съела конфетку.

В своей книге «одна из самых сексуальных женщин России» рассказала, как всегда с вдохновением готовить, не переставать заниматься спортом, выглядеть отдохнувшей бездельницей, а не уставшей заводной куклой, как очаровывать мужчин с минимумом усилий и максимумом кпд, как увенчать самые сложные отношения долгожданной свадьбой, что нужно делать в постели, чтобы муж не мог дождаться следующей ночи и дарил цветы все 365 дней в году, а не только 8 марта.

«Перед вами не просто руководство для женщин по миру мужчин, перед вами библия счастливой жизни», — гласит анонс.

В среду, 19 декабря, в книжном магазине «Читай город» пройдет мероприятие, куда за автографом любимицы может прийти каждый желающий.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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