Эвелина Бледанс, Маша Цигаль и другие: друзья поздравили Алену Водонаеву с писательским дебютом

В своей книге «одна из самых сексуальных женщин России» рассказала, как всегда с вдохновением готовить, не переставать заниматься спортом, выглядеть отдохнувшей бездельницей, а не уставшей заводной куклой, как очаровывать мужчин с минимумом усилий и максимумом кпд, как увенчать самые сложные отношения долгожданной свадьбой, что нужно делать в постели, чтобы муж не мог дождаться следующей ночи и дарил цветы все 365 дней в году, а не только 8 марта.

«Перед вами не просто руководство для женщин по миру мужчин, перед вами библия счастливой жизни», — гласит анонс.

В среду, 19 декабря, в книжном магазине «Читай город» пройдет мероприятие, куда за автографом любимицы может прийти каждый желающий.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru