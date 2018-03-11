Эвелина Бледанс и Глафира Тарханова отметили тройной юбилей косметического бренда

По традиции, в рамках Недели моды открыт beauty-корнер, где встречаются самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы обсудить новинки и будущие модные тенденции. В день открытия MBFW Russia уголок красоты посетили Анна Калашникова, Эвелина Бледанс, Марина Дэмченко, Кристина Левиева, Глафира Тарханова, Ирина Йовович, Маша Цигаль, Виктория Андреянова, Антон Азаров, Айгуль Хабирова, Анна Круглова, Инга Лепс, Арут Арустамян и Алена Куталия.

«Мне кажется, что в этом году понятие женственности кардинально изменилось, и сегодня женственность – это внутренняя сила, энергия, которая есть в каждой из нас, способность завоевать целый мир нашими талантами и умениями. А для того, чтобы добавить внутренней красоте внешнюю, я рекомендую использовать средства для естественного макияжа. Таких средств много у бренда Mary Kay®: подчеркните то, что дала вам природа, вашу естественную красоту и сияние», — отметила одна из гостей Кристина Левиева.

Фото: пресс-служба