Эвелина Бледанс и Глафира Тарханова отметили тройной юбилей косметического бренда
В этом году косметический бренд отмечает тройной юбилей. Как отметила генеральный директор Mary Kay Россия Анна Соколова, «2018 год – очень знаковый для компании Mary Kay®: вот уже 25 лет в России и 55 лет в мире компания Mary Kay® меняет жизнь женщин к лучшему. И символичным для нас является то, что в этом году мы отпразднуем еще один важный юбилей в качестве официального визажиста Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Неделя моды MBFWRussia – один из самых красивых и невероятно значимых проектов для компании Mary Kay®, который позволяет нам открывать новые грани в сотрудничестве с партнерами и дизайнерами, демонстрируя профессионализм наших консультантов по красоте и возможности нашей косметической продукции». Команду лучших визажистов в этом сезоне вновь возглавил Андрей Шилков — признанный авторитет beauty-индустрии, любимец звезд российского кино и телевидения: «Я очень рад приглашению на новый сезон. Как показали два предыдущих – уровень подготовки и креативности команды визажистов Mary Kay® очень вырос. Визажисты учатся работать с современными техниками и трендами и соответствовать стандартам европейских Недель моды».
По традиции, в рамках Недели моды открыт beauty-корнер, где встречаются самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, чтобы обсудить новинки и будущие модные тенденции. В день открытия MBFW Russia уголок красоты посетили Анна Калашникова, Эвелина Бледанс, Марина Дэмченко, Кристина Левиева, Глафира Тарханова, Ирина Йовович, Маша Цигаль, Виктория Андреянова, Антон Азаров, Айгуль Хабирова, Анна Круглова, Инга Лепс, Арут Арустамян и Алена Куталия.
«Мне кажется, что в этом году понятие женственности кардинально изменилось, и сегодня женственность – это внутренняя сила, энергия, которая есть в каждой из нас, способность завоевать целый мир нашими талантами и умениями. А для того, чтобы добавить внутренней красоте внешнюю, я рекомендую использовать средства для естественного макияжа. Таких средств много у бренда Mary Kay®: подчеркните то, что дала вам природа, вашу естественную красоту и сияние», — отметила одна из гостей Кристина Левиева.
Фото: пресс-служба