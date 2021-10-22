Ева Польна в платье с цветочным принтом и модной шляпке произвела фурор на показе нового фильма
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский
Одной из первых на премьеру пришла певица и бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна. Артистка привлекла внимание публики в своем ярком наряде: она выбрала платье охристого цвета с цветочным принтом, поверх которого надела черный жакет. Ева, как всегда, сделала яркий голливудский макияж – черные стрелки и красные губы. Образ дополнила шляпка с серебряной цепочкой.
Фото: Макс Светский
Гостями этого вечера стали и солистки группы «Фабрика» - Мария Гончарук и Валерия Девятова. Правда, в этот раз компанию им не составила бессменная участница коллектива Ирина Тонева.
Фото: Макс Светский
Зато вслед за певицами на красную ковровую дорожку вышла экс-солистка «Фабрики» Саша Попова, которая сейчас активно строит сольную карьеру. Девушка выбрала для премьеры темно-синие джинсы-клеш, толстовку и бежевые лодочки. Модный лук дополнила шляпка.
Фото: Макс Светский
Показ посетила и Ирина Безрукова, надевшая элегантный брючный костюм.
Фото: Макс Светский
В числе звездных гостей также были: Денис Шведов, Денис Косяков, Леля Баранова, Анна Пескова, Сергей Чирков, Андрей Бирин, Кахабер Абашидзе, Елена Глурджидзе, Аюми Кими многие другие.
Напомним, что в картине «Последняя дуэль» показана история нормандского жителя Жана де Карружа (Мэтт Дэймон), который, вернувшись с войны, узнает, что сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргарит (Джоди Комер). Жан хочет отомстить мужчине, но у того неожиданно появляются союзники, которые твердят, что жена главного героя лжет.
Чтобы защитить честь своей семьи де Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI (Алекс Лоутер), который предлагает мужчинам сразиться в поединке. В случае поражения Жана его жену должны будут сжечь на костре за ложные обвинения…
В России кинолента «Последняя дуэль» должна была выйти в прокат 28 октября, но из-за новых ограничений, вызванных распространением COVID-19, выход перенесли на 18 ноября.
Фото: Макс Светский