Ева Польна в платье с цветочным принтом и модной шляпке произвела фурор на показе нового фильма

В числе звездных гостей также были: Денис Шведов, Денис Косяков, Леля Баранова, Анна Пескова, Сергей Чирков, Андрей Бирин, Кахабер Абашидзе, Елена Глурджидзе, Аюми Кими многие другие.

Напомним, что в картине «Последняя дуэль» показана история нормандского жителя Жана де Карружа (Мэтт Дэймон), который, вернувшись с войны, узнает, что сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал его жену Маргарит (Джоди Комер). Жан хочет отомстить мужчине, но у того неожиданно появляются союзники, которые твердят, что жена главного героя лжет.

Чтобы защитить честь своей семьи де Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI (Алекс Лоутер), который предлагает мужчинам сразиться в поединке. В случае поражения Жана его жену должны будут сжечь на костре за ложные обвинения…

В России кинолента «Последняя дуэль» должна была выйти в прокат 28 октября, но из-за новых ограничений, вызванных распространением COVID-19, выход перенесли на 18 ноября.