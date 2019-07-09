«Это важнее, чем свадьба»: в Сети раскритиковали невесту, выставившую счет гостям за неудавшийся девичник

Пока одни дамы мечтают о том, чтобы устроить грандиозную свадьбу мечты, у других, как выяснилось, в приоритете оказываются совершенно другие потребности. Например, провести такую вечеринку (девичник или мальчишник), чтобы она запомнилась надолго, не давая покоя всем завистникам. Такого же мнения придерживалась и 32-летняя американка Зои Филд, грезившая о том, чтобы на ее личном празднике все было бы по высшему разряду. Она полагала, что это станет своеобразной проверкой для ее подруг и те, кто ее не пройдут, не смогут присутствовать на самом свадебном торжестве. Поэтому девушка бросила все силы на подготовку девичника, проверяя и контролируя каждую мелочь предстоящей вечеринки. Стоит отметить, что волновалась она не зря.

Бывшая парикмахерша получила предложение руки и сердца от своего бойфренда через восемь месяцев после знакомства и сразу же начала планировать, как она проведет последние «холостые» дни до свадьбы. Она не хотела устраивать классическую вечеринку для девушек, полагая, что это слишком скучно и не актуально. «С той самой минуты как я обручилась я начала придумывать, как именно пройдет мой девичник. Свадебное торжество отошло на второй план и все мои силы были сосредоточены на том, чтобы моя вечерника прошла идеально. Ведь есть женщины, которые точно знают, какой будет их свадьба еще до того, как они встретят мужчину своей мечты. То же было и у меня. Я абсолютно точно знала, каким должен был получиться мой девичник», - поведала свою историю Зои британскому изданию The Sun.

«У меня изначально было четыре подруги невесты, но ни одной из них я не доверила организацию своего праздника. Ведь я бы ни за что не позволила им вмешиваться в мою свадьбу, так почему я должна была им разрешить устраивать мой девичник?», - добавила девушка и пояснила, что у нее было два варианта проведения вечеринки и ни один из них не прошел по тому сценарию, как она планировала. Сначала она хотела устроить «пляжный девичник» на Ибице, где главным условием для приглашенных было соблюдение дресс-кода и хорошее настроение. Новоиспеченная невеста заранее продумала все мелочи, оплатила авиабилеты, проживание в отеле и ресторан для своих самых близких друзей, о чем и сообщила им в специальном приглашении. Но вместо предполагаемой бурной реакции девушка получила возмущение от подруг. Они недоумевали, зачем тратить столько денег на какую-то вечеринку и почему непременно купальник и платья должны быть с блестками. Зои психанула и выставила неблагодарным гостям счет – ту сумму, которую она потеряла, пока организовывала выездное мероприятие на Ибицу.

«Именно тогда я поняла, что если хочу провести праздник своей мечты, то я должна быть жесткой и непреклонной с моими друзьями. Ведь это мой день, и они должны были уважать мои правила». Она предприняла еще одну попытку и на этот раз устроила вечеринку в своем городе, попросив лишь об одном, чтобы все девочки появились на вечере в красивых черных платьях в пол. Она заставила гостей ознакомиться с правилами и подтвердить, что они сделают все именно так, как она хотела. Однако в назначенный день ей пришлось столкнуться с тем, что некоторые гости, в том числе и ее собственная мать, не соблюли дресс-код и другие важные пункты, о которых она предупредила заранее. Девушка устроила грандиозный скандал, испортив окончательно отношения с теми, кто не поддержал ее в тот вечер. «Это стало прекрасной проверкой дружбы. Если мои девочки не делают то, о чем я их просила на своем девичнике, то почему я вообще должна звать их на свою свадьбу?», - недоумевала невеста и вычеркивала из списка приглашенных тех особ, которые проявили неуважение к ее просьбам.