«Это рабство»: список безумных требований к няне взбудоражил пользователей Сети

Список требований, опубликованный семейной парой в сообществе Reddit, оставил подписчиков в недоумении: работодатели хотели бы, чтобы идеальная няня, которую они активно разыскивают, помимо воспитания их наследника еще взяла бы на себя обязательства по закупке продуктов, приготовлению пищи, регулярной уборке, выполнению мелких поручений остальных членов семьи, уход за домашними животными. И все это, по мнению требовательных работодателей, не должно отвлекать няню от ее прямых обязанностей – воспитания детей в возрасте от 8 до 13 лет и репетиторства. Соискательнице должно быть от 25 до 35 лет, она должна знать несколько языков, иметь степень бакалавра и быть готовой к гибкому графику или ненормированному рабочему дню (в зимний период с 11:00 до 19:00, в летний – с 7:00 до 18:00). За все про все супруги готовы платить идеальной кандидатке 13 долларов в час, полагая, что этого вполне обоснованная сумма, однако пользователи группы решили иначе. «Мы хотим найти кого-то, кто будет готов посвящать много времени нашим детям. Из-за специфики нашей работы мы иногда путешествуем, поэтому няне придется взять на себя ответственность за наших наследников», - упомянули в своем объявлении работодатели.

Подписчики группы тут же начали высказывать свое мнение, что данный список больше похож на то, что люди ищут себе рабыню, а не человека для присмотра за детьми. «Вы просто ищите замену себе! Вы хотите, чтобы няня полностью занялась вашими детьми и вашим хозяйством, пока вы будете отсутствовать», «Я бы никогда не пошел к вам работать», «Вообще-то это совмещение нескольких должностей. Это называется няня-менеджер и им платят вдвое больше предложенной вами суммы», «Просто честно скажите, что вам нужен раб. Не стесняйтесь», «С такими требованиями и такой оплатой должен найтись кто-то, кто захочет себя добровольно поработить», - высказали свое возмущение пользователи и посоветовали чересчур требовательным работодателям проверить свое чувство юмора и заодно вспомнить о своей совести.