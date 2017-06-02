Исполняющим обязанности директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 31 мая стала 44-летняя Ирада Вовненко, а уже спустя сутки покинула свой пост. Возможно, причина такой стремительной перестановки кадров — книги Вовненко, эффектные цитаты из которых после ее назначения разлетелись по Сети.

Бывший заместитель директора по связям с общественностью Исаакия и писательница Ирина Вовненко заинтересовала широкоую общественность, возглавив знаменитый собор, который в ближайшее время будет передан в пользование РПЦ. Журналисты заинтересовались творчеством Вовнеко, написавшей несколько любовных и эротических романов, иллюстрации к которым делал художник Никас Сафронов.

Цитаты из романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», «Влечение», «Дресс-код вдохновения», «Любовь и другие диссонансы» появились в различных СМИ, пользователи соцсетей взахлеб обсуждают эффектные обороты о «ноге в дорогом педикюре» «цвета венозной крови», «веселых плесканиях в ванне» и разбросанных по полу лепестках роз, похожих на «элемент причудливой инсталляции современного художника».



Цитаты из романов Ирады Вовненко:

«На Сенной площади в разъезжающие двери буквально вломился Сергей с охапкой белых роз. Молча он начал целовать ее — шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника. Ольге было удивительно безразлично – что ее могут узнать, что общественный транспорт, что незнакомый мужчина... – Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, – сказал Сергей одними губами».

«Он усадил ее на кровать, в подушки, завладел ногой в дорогом педикюре и принялся целовать каждый пальчик, от чуть изогнутого мизинца до аккуратного большого; Ольга даже немного сопротивлялась, смущенная. После нескончаемых ласк они весело плескались в ванне, и все повторилось снова: подоконник, губы, крики, стоны, восторг, восторг».

«Какая-то женщина просыпается за пятнадцать минут до звонка будильника, лежит на спине, смотрит на люстру и немного на стену — монохромные обои золотистых тонов, никакого солнца сегодня, вот и хорошо. Садится, рассматривает с пристрастием ноги — эпиляцию и педикюр делала вчера, но все ли в порядке? Все в порядке, лак цвета венозной крови».

«Он поцеловал ее в шею. Сначала нежно, так прикасаются к крылу мотылька, чтобы не навредить пыльце. Эрика подняла пылающее лицо, ноги обморочно подогнулись, и тогда он отнес ее на диван вишневой кожи, небольшой».

«Детский доктор слегка сжал ее холодные пальцы, и вот тут все и началось. Анна даже на минуту вышла, вежливо извинившись и проводив дочь с гостем в гостиную, зашла в спальню и остановилась растерянно. Посмотрела на свою правую ладонь – она выглядела совершенно обычно, не покрылась волдырями, не посинела и не заросла густой шерстью. Но Анна чувствовала, что детский доктор Олег инфицировал ее контактно, брызнув в кровь непонятную горячку, лихорадку, смятение и непокой».

«Ведь когда человек счастлив, ему тепло и даже жарко. Он сбрасывает с плеча мягчайшее кашемировое пальто и бросает его в грязь, чтобы вольно ступали нежные ноги на цыпочках».

Утром 2 июня стало известно, что Ирада Вовнеко покидает пост исполняющего обязанности директора Исаакия. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание найти нового главу музея. Как сообщает «Фонтанка», по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина. Вовненко заявила «РИА Новостям», что уходит по собственному желанию: «Cейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого!».

Позднее Смольный опроверг информацию о распоряжении заменить Ираду Вовненко на мужчину. «Георгий Полтавченко не давал поручения искать нового и.о.директора Исаакиевского собора. В администрации Петербурга подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется», – сообщил пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Будем следить за развитием событий.

Фото: Facebook