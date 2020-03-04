Эппле в изумрудном, элегантная Лазарева и другие знаменитости на открытии выставки современного искусства
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
3 марта в Фонде культуры «Екатерина» прошло открытие международного выставочного проекта «Такеда. ART/HELP. Правило исключительности». Организовали мероприятие компания «Такеда», МГХПА им. С.Г. Строганова, Школа-студия МХАТ и Фонд культуры «Екатерина».
На открытии присутствовали Жанна Эппле, Татьяна Лазарева, Лариса Вербицкая, Кирилл Серебренников, Анастасия Гребенкина, Екатерина Одинцова и другие известные личности.
Для вечера многие звезды выбрали скромные и элегантные наряды. Так, актриса Жанна Эппле предпочла строгое платье изумрудного цвета и длиной чуть ниже колен. Из обуви актриса выбрала высокие сапоги цвета охры с широким голенищем.
«Я редко бываю на светских мероприятиях, но сегодня я посетила уникальный проект. Мы, конечно, знаем, что все люди разные, что в наше время в мире существует огромное количество страшных болезней. И меня очень тронула инициатива компании Takeda лечить редкие заболевания. Недавно, кстати, я сыграла маму известной активистки Греты Тунберг, чья история меня восхищает. История, безусловно, спорная, но, на мой взгляд, учит нас всех тому, как важно взять будущее в свои руки», — считает Жанна Эппле.
Фото: Пресс-служба
Актриса Татьяна Лазарева появилась на открытии в простой и удобной одежде: укороченных свободных брюках и светлом пуловере.
«Людям, если они знают, что у них редкое заболевание, сложно даже обратиться ко врачу. Важно привлечь к этому внимание, просто сказать, что это случается, что стесняться или бояться нечего. Я люблю просветительство и не люблю пропаганду. В этом случае как раз просветительство меня привлекает. А как публичный человек я чувствую свою ответственность. Быть известным — это не только фотографироваться и раздавать автографы, это еще и ответственность за то, что ты несешь людям, за то, что ты им доверяешь о себе знать. Поэтому я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям не оставаться наедине со своими заболеваниями», — говорит Татьяна Лазарева.
Фото: Пресс-служба
Фигуристка Анастасия Гребенкина появилась на публике в элегантном комплекте из вязаного кардигана и строгой юбки. Дополнили ансамбль туфли на высоком каблуке и черная маленькая сумка.
Фото: Пресс-служба
Впервые проект «Такеда. ART/HELP» вышел четыре года назад. В 2020 году он называется «Правило исключительности» и проходит в поддержку диагностики и лечения редких заболеваний. Компания «Такеда» занимает лидирующие позиции в области разработки инновационной терапии для лечения пациентов с редкими заболеваниями.
Экспозиция выставки «Такеда. ART/HELP. Правило исключительности» состоит из трех частей. В первой части представлены произведения лауреатов и победителей международного художественного конкурса 2019 года. Вторая часть состоит из звуковой инсталляции, а также информационной зоны с редкими материалами, представленными Всероссийским обществом редких (орфанных) заболеваний, Межрегиональной благотворительной общественной организацией инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» и другими организациями. Здесь звучат голоса российских пациентов с редкими заболеваниями, где они рассказывают о себе и о своих мечтах.
Третья часть включает видеоновеллы, посвященные теме преодоления себя и реализации своей мечты, созданные в сотрудничестве с партнером проекта — Школой-студией МХАТ.
Фото: пресс-служба
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