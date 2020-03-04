Эппле в изумрудном, элегантная Лазарева и другие знаменитости на открытии выставки современного искусства

3 марта в Фонде культуры «Екатерина» прошло открытие международного выставочного проекта «Такеда. ART/HELP. Правило исключительности». Организовали мероприятие компания «Такеда», МГХПА им. С.Г. Строганова, Школа-студия МХАТ и Фонд культуры «Екатерина».

На открытии присутствовали Жанна Эппле, Татьяна Лазарева, Лариса Вербицкая, Кирилл Серебренников, Анастасия Гребенкина, Екатерина Одинцова и другие известные личности.

Для вечера многие звезды выбрали скромные и элегантные наряды. Так, актриса Жанна Эппле предпочла строгое платье изумрудного цвета и длиной чуть ниже колен. Из обуви актриса выбрала высокие сапоги цвета охры с широким голенищем.

«Я редко бываю на светских мероприятиях, но сегодня я посетила уникальный проект. Мы, конечно, знаем, что все люди разные, что в наше время в мире существует огромное количество страшных болезней. И меня очень тронула инициатива компании Takeda лечить редкие заболевания. Недавно, кстати, я сыграла маму известной активистки Греты Тунберг, чья история меня восхищает. История, безусловно, спорная, но, на мой взгляд, учит нас всех тому, как важно взять будущее в свои руки», — считает Жанна Эппле.