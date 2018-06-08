Энергии хоть отбавляй! 55-летняя Свиридова зажгла на красной дорожке «Кинотавра»

Исполнительнице хита «Розовый фламинго» Алене Свиридовой не дашь 55 лет — она выглядит и явно чувствует себя не старше 25. Звезда приехала на фестиваль «Кинотавр» в Сочи и показала, что есть еще порох в пороховницах.

Позируя фотографам на красной дорожке одной из премьер, Алена стала прыгать и танцевать. Многие позавидовали бы ее неиссякаемой энергии! Певица с удовольствием общалась с коллегами по шоу-бизнесу, делилась последними новостями и делала селфи.