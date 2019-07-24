«Ему самое место в мусорном ведре»: девушка похвасталась кольцом от бывшего жениха и нарвалась на критику в Сети

Подарок в виде обручального кольца — важный момент в жизни любого человека. В этот миг пара вступает в новый этап отношений, который дает обещания на совместное будущее. В любой момент все может испортиться, но подобный подарок дает надежду на счастье, о котором хочется кричать на весь мир. Поэтому для любой девушки важно, чтобы обручальное кольцо было красивым — другое дело, что понятие красоты у всех разное. Так получилось и у одной невесты, которая поделилась фотографией своего подарка от бывшего жениха в Сети.
Фото: Facebook
Две маленьких лягушки словно обхватывают лапками маленький камешек опала — так выглядит дизайн обручального кольца. Выбор неслучаен: девушка действительно очень любит этих земноводных, а опал — родовой камень ее и бывшего жениха.
Однако символичность и креативность пользователи Сети не оценили: они вмиг выступили против такого ужасного подарка и даже пошутили, что скоро начнут звонить в организацию по защите прав животных, чтобы сообщить о жестоком обращении с лягушками.
«Выглядит так, будто лягушки едят клеща», «Это настолько ужасно, что я просто не могу этого вынести», «Животный абьюз», «Это самое худшее, что я когда-либо видела. Воу!», «Я люблю опалы, но это отвратительно», «Кольцу стоит немедленно оказаться в мусорном ведре — там ему и место», — возмущались подарком бывшего жениха пользователи в Сети, передает британское издание The Sun.
Возможно, чтобы найти своего принца, сначала действительно придется пережить немало лягушек.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, Facebook
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