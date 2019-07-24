«Ему самое место в мусорном ведре»: девушка похвасталась кольцом от бывшего жениха и нарвалась на критику в Сети

Две маленьких лягушки словно обхватывают лапками маленький камешек опала — так выглядит дизайн обручального кольца. Выбор неслучаен: девушка действительно очень любит этих земноводных, а опал — родовой камень ее и бывшего жениха.

Однако символичность и креативность пользователи Сети не оценили: они вмиг выступили против такого ужасного подарка и даже пошутили, что скоро начнут звонить в организацию по защите прав животных, чтобы сообщить о жестоком обращении с лягушками.