Эмин Агаларов представил новый проект, в который вложил около 450 млн рублей

Эмин Агаларов представил новый проект, в который вложил около 450 млн рублейКак прошло открытие нового ресторана Peach
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
По словам самого Эмина, он намерен поднять престиж заведения до уровня «самого модного места Москвы», ведь помимо классического ресторана, в просторном комплексе также можно найти площадку для активного отдыха — караоке-клуб, а летом там откроется еще и просторная уютная терраса, где также будут запланированы активности.
Фото: архив пресс-службы
Поздравить исполнителя с открытием его ресторана Peach и караоке-клуба Divas пришли многие звездные персоны, в числе которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Юлия Барановская, ЮрКисс, Араз Агаларов, Елена Север, Стас Михайлов, Милана Пич, Алексей Гарбер, Елизавета Пескова и многие другие.
Фото: архив пресс-службы
Гостей в этот вечер ожидала весьма насыщенная программа, которой Эмин уделил особое внимание. Сначала присутствующих развлекала кавер-группа Maneken, под чье исполнение звездные гости наслаждались гастрономическими шедеврами от шеф-повара Кирилла Бергера, а затем мероприятие продолжилось выступлением Григория Лепса, который недавно объявил о расставании с супругой после 20-ти лет брака. Исполнителя в этот день решила поддержать дочь Ева, которая с удовольствием позировала с отцом и общалась с присутствующими.
Фото: архив пресс-службы
Завершением вечера стало afterparty в караоке-клубе Divas, который, по задумке Эмина, может стать новым центром светской жизни Москвы.
Фото: архив пресс-службы