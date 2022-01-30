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Эмин Агаларов представил новый проект, в который вложил около 450 млн рублей

Как прошло открытие нового ресторана Peach
Популярный исполнитель Эмин Агаларов проанонсировал запуск своего очередного проекта. Речь идет о новом заведении под названием Peach, размер инвестиций в которое достиг практически полмиллиарда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Стас Михайлов и Филипп Киркоров

Фото: архив пресс-службы

По словам самого Эмина, он намерен поднять престиж заведения до уровня «самого модного места Москвы», ведь помимо классического ресторана, в просторном комплексе также можно найти площадку для активного отдыха — караоке-клуб, а летом там откроется еще и просторная уютная терраса, где также будут запланированы активности.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: архив пресс-службы

Поздравить исполнителя с открытием его ресторана Peach и караоке-клуба Divas пришли многие звездные персоны, в числе которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Юлия Барановская, ЮрКисс, Араз Агаларов, Елена Север, Стас Михайлов, Милана Пич, Алексей Гарбер, Елизавета Пескова и многие другие.

Елизавета и Мика Песковы

Елизавета и Мика Песковы

Фото: архив пресс-службы

Гостей в этот вечер ожидала весьма насыщенная программа, которой Эмин уделил особое внимание. Сначала присутствующих развлекала кавер-группа Maneken, под чье исполнение звездные гости наслаждались гастрономическими шедеврами от шеф-повара Кирилла Бергера, а затем мероприятие продолжилось выступлением Григория Лепса, который недавно объявил о расставании с супругой после 20-ти лет брака. Исполнителя в этот день решила поддержать дочь Ева, которая с удовольствием позировала с отцом и общалась с присутствующими.

Григорий Лепс с дочерью Евой

Григорий Лепс с дочерью Евой

Фото: архив пресс-службы

Завершением вечера стало afterparty в караоке-клубе Divas, который, по задумке Эмина, может стать новым центром светской жизни Москвы.

Фото: архив пресс-службы

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