Эмин Агаларов представил новый проект, в который вложил около 450 млн рублей

Гостей в этот вечер ожидала весьма насыщенная программа, которой Эмин уделил особое внимание. Сначала присутствующих развлекала кавер-группа Maneken, под чье исполнение звездные гости наслаждались гастрономическими шедеврами от шеф-повара Кирилла Бергера, а затем мероприятие продолжилось выступлением Григория Лепса, который недавно объявил о расставании с супругой после 20-ти лет брака. Исполнителя в этот день решила поддержать дочь Ева, которая с удовольствием позировала с отцом и общалась с присутствующими.