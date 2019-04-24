Эмилия Кларк в прозрачном платье, роскошная Наоми Кэмпбелл в золотом, нежная Тейлор Свифт и другие звезды посетили вечер журнала Time

Каждый год журнал Time собирает звезд и отмечает их заслуги, называя самых влиятельных людей мира. В этом году в Линкольн-центре в Нью-Йорке были замечены Эмилия Кларк, Наоми Кэмпбелл, Тейлор Свифт, Рами Малек, Бри Ларсон, Джулианна Мур и многие другие.

Эмилия Кларк пришла на мероприятие в смелом платье Dolce & Gabbana, сквозь прозрачный топ которого просвечивали ее татуировки. Наоми Кэмпбелл прибыла в сияющем золотом наряде и со строгим каре. Тейлор Свифт в розово-желтом платье J.Mendel напоминала кондитерское изделие — в хорошем смысле этого слова.