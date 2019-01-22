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Елена Захарова в кожаных мини-шортах, звезда «Холостяка» Аида Нуразбахтина в полупрозрачной водолазке и другие звезды на премьере фильма «BEEF: Русский хип-хоп»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

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Накануне вечером в Москве состоялась масштабная премьера фильма о становлении русского рэпа.

21 января в одном из московских кинотеатров яблоку было негде упасть: знаменитости, блогеры и поклонники хип-хоп-жанра в музыке собрались на премьеру документального фильма Ромы Жигана «BEEF: Русский хип-хоп».

На красной дорожке были замечены не только представители рэп-культуры — от Птахи до Батишты, — но и известные актеры и продюсеры. Массу внимания к себе привлекла молодая мама Елена Захарова, выбравшая стильный наряд из клетчатой рубашки и коротких шорт из черной кожи.

Рэпер Рома Жиган еще в начале 2010-х принялся разговаривать со знакомыми на камеру, чтобы узнать, как на самом деле звучит «голос улиц». К моменту премьеры картины уже случился исторический баттл Оксимирона и Гнойного, и рэп официально стал главной молодежной музыкой прямо сейчас. Но задача разобраться в истории отечественной хип-хоп-культуры от этого не стала менее актуальной.

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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