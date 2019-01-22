Елена Захарова в кожаных мини-шортах, звезда «Холостяка» Аида Нуразбахтина в полупрозрачной водолазке и другие звезды на премьере фильма «BEEF: Русский хип-хоп»

21 января в одном из московских кинотеатров яблоку было негде упасть: знаменитости, блогеры и поклонники хип-хоп-жанра в музыке собрались на премьеру документального фильма Ромы Жигана «BEEF: Русский хип-хоп».
На красной дорожке были замечены не только представители рэп-культуры — от Птахи до Батишты, — но и известные актеры и продюсеры. Массу внимания к себе привлекла молодая мама Елена Захарова, выбравшая стильный наряд из клетчатой рубашки и коротких шорт из черной кожи.
Рэпер Рома Жиган еще в начале 2010-х принялся разговаривать со знакомыми на камеру, чтобы узнать, как на самом деле звучит «голос улиц». К моменту премьеры картины уже случился исторический баттл Оксимирона и Гнойного, и рэп официально стал главной молодежной музыкой прямо сейчас. Но задача разобраться в истории отечественной хип-хоп-культуры от этого не стала менее актуальной.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба