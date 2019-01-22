Елена Захарова в кожаных мини-шортах, звезда «Холостяка» Аида Нуразбахтина в полупрозрачной водолазке и другие звезды на премьере фильма «BEEF: Русский хип-хоп»

21 января в одном из московских кинотеатров яблоку было негде упасть: знаменитости, блогеры и поклонники хип-хоп-жанра в музыке собрались на премьеру документального фильма Ромы Жигана «BEEF: Русский хип-хоп».

На красной дорожке были замечены не только представители рэп-культуры — от Птахи до Батишты, — но и известные актеры и продюсеры. Массу внимания к себе привлекла молодая мама Елена Захарова, выбравшая стильный наряд из клетчатой рубашки и коротких шорт из черной кожи.