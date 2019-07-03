Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Повереннова и другие звезды поработали садовниками на фестивале цветов в ГУМе

В среду, 3 июля, в ГУМе состоялось открытие фестиваля Цветов. Приглашенные на мероприятие знаменитости выступили в роли садовников. Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Повереннова, Надежда Сысоева, Влад Лисовец, Александр Олешко, Вероника Федорова позировали с садовыми инструментами, рядом с цветущими растениями и даже в центре клумб.

«Мои любимые цветы – гортензия, пионы, жаль только, что у них такой короткий век. Розы, конечно же, кустовые – если на даче высаживать. Вообще, цветы – это какая-то прекрасная часть жизни, женщинам надо дарить цветы! Актрисам в этом отношении очень повезло и бывают премьеры, когда цветов дарят невероятное количество. Я выросла недалеко от парка Сокольники и сегодняшнее украшение ГУМа – очень светлое воспоминание из детства для меня. Советское парковое время, вспоминаются наши прогулки с друзьями, с собакой в Сокольниках, на ВДНХ. Здорово», — призналась Елена Захарова.