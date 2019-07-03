Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Повереннова и другие звезды поработали садовниками на фестивале цветов в ГУМе

В среду, 3 июля, в ГУМе состоялось открытие фестиваля Цветов. Приглашенные на мероприятие знаменитости выступили в роли садовников. Елена Захарова, Ингеборга Дапкунайте, Дарья Повереннова, Надежда Сысоева, Влад Лисовец, Александр Олешко, Вероника Федорова позировали с садовыми инструментами, рядом с цветущими растениями и даже в центре клумб.
«Мои любимые цветы – гортензия, пионы, жаль только, что у них такой короткий век. Розы, конечно же, кустовые – если на даче высаживать. Вообще, цветы – это какая-то прекрасная часть жизни, женщинам надо дарить цветы! Актрисам в этом отношении очень повезло и бывают премьеры, когда цветов дарят невероятное количество. Я выросла недалеко от парка Сокольники и сегодняшнее украшение ГУМа – очень светлое воспоминание из детства для меня. Советское парковое время, вспоминаются наши прогулки с друзьями, с собакой в Сокольниках, на ВДНХ. Здорово», — призналась Елена Захарова.
Фото: Пресс-служба
Дочь Маши Федоровой Вероника похвасталась: у них с мамой на даче — целая оранжерея: глаз близких радуют ромашки, пионы, сирень. Влад Лисовец рассказал о собственной веранде, где он все делает сам: «С землей надо быть в контакте».
Фото: Пресс-служба
Экспозиция из специально выращенных 310 000 живых растений выстроена в ретро-стилистике, линии ГУМа напомнили парк культуры и отдыха из 1950-х. Александр Олешко поделился: атмосфера напомнила ему детство.
Фото: Пресс-служба
Выставка продлится до середины августа. Приобрести яркие георгины, разноцветную бегонию, ванильный или яркий тагетес, пеларгонию, агератум и другие растения с экзотическими и привычными названиями сможет каждый желающий в цветочном киоске у фонтана.
Текст: Роза Ветрова
Фото: архивы пресс-службы
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