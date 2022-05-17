Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова и другие звезды на премьере фильма «Приключения Царя»

Гостями закрытого показа стали Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова, Саша Морозова, Алиса Вокс, Екатерина Директоренко, блогер Kate Brush, Ольга Смирнова, Екатерина Радченко, Владислава Ермолаева и другие.

В основе сюжета семейной комедии — история о правителе тридевятого королевства, который отправляется на Олимпиаду в Грецию в компании шумной семьи: жены, дочери, тещи и своего ручного аиста. Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя, который хочет его погубить и занять трон. Но не на того напал. Точнее — не на тех! Одного из героев озвучил шоумен Гарик Харламов.

В широкий прокат мультфильм выйдет 19 мая.