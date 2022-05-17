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Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова и другие звезды на премьере фильма «Приключения Царя»
В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» 14 мая состоялась премьера семейного мультфильма «Приключения Царя».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: архив пресс-службы
Гостями закрытого показа стали Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова, Саша Морозова, Алиса Вокс, Екатерина Директоренко, блогер Kate Brush, Ольга Смирнова, Екатерина Радченко, Владислава Ермолаева и другие.
В основе сюжета семейной комедии — история о правителе тридевятого королевства, который отправляется на Олимпиаду в Грецию в компании шумной семьи: жены, дочери, тещи и своего ручного аиста. Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя, который хочет его погубить и занять трон. Но не на того напал. Точнее — не на тех! Одного из героев озвучил шоумен Гарик Харламов.
В широкий прокат мультфильм выйдет 19 мая.
Фото: архив пресс-службы