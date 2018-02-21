Елена Подкаминская, Ксения Собчак и другие знаменитости на премьере фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»
Спустя 8 лет после выхода первого фильма «О чем говорят мужчины» его звезды — «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова — собрались вновь, чтобы сняться уже в третьей части этой «народной» комедии. В фильме появились также Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева и другие суперпопулярные актеры и актрисы.
Елена, не так давно тайно вышедшая замуж за Дениса Гущина, привлекла к себе максимум внимания на красной дорожке — она выбрала ярко-желтый брючный костюм и сделала яркий макияж.
На премьере также были замечены Ксения Собчак, Анна Чурина, Ольга Медынич, Елена Захарова, Алексей Кортнев с супругой и другие звезды. А бизнесмен Михаил Прохоров, появившийся в фильме в камео самого себя, пригласил в кино сестру Ирину.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Starface, пресс-служба