Елена Подкаминская, Ксения Собчак и другие знаменитости на премьере фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Спустя 8 лет после выхода первого фильма «О чем говорят мужчины» его звезды — «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова — собрались вновь, чтобы сняться уже в третьей части этой «народной» комедии. В фильме появились также Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева и другие суперпопулярные актеры и актрисы.

Елена, не так давно тайно вышедшая замуж за Дениса Гущина, привлекла к себе максимум внимания на красной дорожке — она выбрала ярко-желтый брючный костюм и сделала яркий макияж.