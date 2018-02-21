Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Елена Подкаминская, Ксения Собчак и другие знаменитости на премьере фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

1 / 19
Ксения Собчак
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вчера вечером в Москве прошла премьера третьей части популярной комедии «О чем говорят мужчины». На красной дорожке появились не только звезды фильма, но и их знаменитые друзья.

Спустя 8 лет после выхода первого фильма «О чем говорят мужчины» его звезды — «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова — собрались вновь, чтобы сняться уже в третьей части этой «народной» комедии. В фильме появились также Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева и другие суперпопулярные актеры и актрисы.

Елена, не так давно тайно вышедшая замуж за Дениса Гущина, привлекла к себе максимум внимания на красной дорожке — она выбрала ярко-желтый брючный костюм и сделала яркий макияж.

На премьере также были замечены Ксения Собчак, Анна Чурина, Ольга Медынич, Елена Захарова, Алексей Кортнев с супругой и другие звезды. А бизнесмен Михаил Прохоров, появившийся в фильме в камео самого себя, пригласил в кино сестру Ирину.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Starface, пресс-служба

Обсуждаемое
Гороскоп