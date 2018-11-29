Елена Летучая, Владимир Яглыч, Михаил Галустян и другие знаменитости посетили премьеру комедии «Все или ничего»

Накануне вечером съемочная группа комедии «Все или ничего» представила свою работу на суд взыскательной звездной публики. Оценить фильм собралось множество селебрити – от Михаила Галустяна до Анжелики Кашириной и участницы «Холостяка» Снежаны Самохиной.
На фоне гостей, в основном выбравших наряды в стиле casual, выделялась телеведущая Елена Летучая, надевшая блестящее черное платье в пол. Впрочем, Елена как всегда выглядела прекрасно.
Фильм покажет, что офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — все идет не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.
«Все или ничего» в прокате уже с 29 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры