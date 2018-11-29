Елена Летучая, Владимир Яглыч, Михаил Галустян и другие знаменитости посетили премьеру комедии «Все или ничего»

Накануне вечером съемочная группа комедии «Все или ничего» представила свою работу на суд взыскательной звездной публики. Оценить фильм собралось множество селебрити – от Михаила Галустяна до Анжелики Кашириной и участницы «Холостяка» Снежаны Самохиной.

На фоне гостей, в основном выбравших наряды в стиле casual, выделялась телеведущая Елена Летучая, надевшая блестящее черное платье в пол. Впрочем, Елена как всегда выглядела прекрасно.