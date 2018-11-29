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Елена Летучая, Владимир Яглыч, Михаил Галустян и другие знаменитости посетили премьеру комедии «Все или ничего»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

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28 ноября российские звезды собрались на премьере фильма «Все или ничего».

Накануне вечером съемочная группа комедии «Все или ничего» представила свою работу на суд взыскательной звездной публики. Оценить фильм собралось множество селебрити – от Михаила Галустяна до Анжелики Кашириной и участницы «Холостяка» Снежаны Самохиной.

На фоне гостей, в основном выбравших наряды в стиле casual, выделялась телеведущая Елена Летучая, надевшая блестящее черное платье в пол. Впрочем, Елена как всегда выглядела прекрасно.

Фильм покажет, что офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — все идет не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

«Все или ничего» в прокате уже с 29 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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