Елена Летучая, Сати Казанова, Андрей Малахов и другие звезды повеселились на онлайн-вечеринке GQ

Во вторник, 14 июля, звезды собрались на zoom-вечеринке журнала GQ. Среди гостей были Сати Казанова, Елена Летучая, Михаил Зыгарь, Николай Цискаридзе, Анита Гиговская, Маша Федорова, Андрей Малахов, Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Гарик Мартиросян, Влад Лисовец, Марк Тишман и другие. Ведущим мероприятия стал Иван Ургант. Он рассказал гостям о новой механике голосования — в 2020 году всех ждет новый этап.

Теперь читатели журнала могут онлайн предложить своих номинантов, из которых в сентябре редакция выберет по пять претендентов в каждой номинации и запустит голосование на сайте GQ.ru.

Среди номинаций, помимо главной, были озвучены: «Открытие года», «Актер года», «Режиссер года», «Продюсер года», «Музыкант года», «Спортсмен года», «Автор года», «Настоящий герой сериалов», «Man of the city by Johnnie», «Бизнесмен года», «Ресторатор года», «Лицо с экрана».

Певица Елка выступила с песней «Море внутри». Завершил вечер Сергей Мазаев.