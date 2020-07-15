Елена Летучая, Сати Казанова, Андрей Малахов и другие звезды повеселились на онлайн-вечеринке GQ
Фото: Пресс-служба
Во вторник, 14 июля, звезды собрались на zoom-вечеринке журнала GQ. Среди гостей были Сати Казанова, Елена Летучая, Михаил Зыгарь, Николай Цискаридзе, Анита Гиговская, Маша Федорова, Андрей Малахов, Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Гарик Мартиросян, Влад Лисовец, Марк Тишман и другие. Ведущим мероприятия стал Иван Ургант. Он рассказал гостям о новой механике голосования — в 2020 году всех ждет новый этап.
Теперь читатели журнала могут онлайн предложить своих номинантов, из которых в сентябре редакция выберет по пять претендентов в каждой номинации и запустит голосование на сайте GQ.ru.
Среди номинаций, помимо главной, были озвучены: «Открытие года», «Актер года», «Режиссер года», «Продюсер года», «Музыкант года», «Спортсмен года», «Автор года», «Настоящий герой сериалов», «Man of the city by Johnnie», «Бизнесмен года», «Ресторатор года», «Лицо с экрана».
Певица Елка выступила с песней «Море внутри». Завершил вечер Сергей Мазаев.
Церемония, на которой озвучат имена лучших из лучших 2020 года, состоится в конце ноября. Лауреатами премии «GQ Человек года» обещают стать те, кто несмотря на все преграды и сложности добился небывалых успехов в 2020 году, и кого не остановили ни пандемия, ни падение цен на нефть, ни изменения курса валют.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!