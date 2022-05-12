Елена Борщева, Владимир Левкин и другие звезды на премьере фильма «Тайна амулета»

Среди звездных гостей можно было увидеть Елену Борщеву с супругом и дочерьми, Владимира Левкина с семьей, Алену Чехову, Надежду Гуськову, бывших участниц реалити «Дом-2» Нелли Ермолаеву, Сашу Артемову и Сашу Черно, а также других. Звезды с удовольствием позировали и охотно общались с журналистами.

На съемках фильма, как и на красной дорожке, царило взаимопонимание и поистине домашняя обстановка. Актеры и продюсеры активно обсуждали предстоящую премьеру и предвкушали восторг зрителей. Картина «Тайны амулета» рассказывает о древнем мифическом существе, которое помогает трем молодым людям перевоплотиться обратно в их детские образы и попытаться обрести истинный путь к своим мечтам. В широкий прокат лента выйдет 12 мая.