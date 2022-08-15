Елена Борщева похвасталась стройными ногами на регате радио Monte Carlo

Традиционная Регата Радио Monte Carlo, которая открыла официальную спортивную программу Восточного экономического форума-2022, прошла 13 августа в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club. Мероприятие, объединившее экспертов из разных областей, посетили многие представители бизнес-элиты и звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Юлия Савичева, Елена Борщева, Елена Ханга. Дмитрий Маликов.

Популярный исполнитель подготовил напутственную речь и высказался о развитии музыкальной индустрии: «Музыкальный бренды трудно поддаются анализу, здесь высок элемент иррациональности. Ты никогда не знаешь, будет ли успешна новая песня. Но никогда нельзя наступать себе на горло – нужно делать именно то, что нравится тебе. И все, что ты делаешь, надо делать искренне – тогда у твоего творчества найдутся почитатели».

Мероприятие началось с регаты, в которой гости участвовали под руководством профессиональных инструкторов. После водных процедур и награждения победителей стартовала бизнес-сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Эмоциональное таргетирование: благородная классика и дерзкий диджитал». Основными темами сессии стали Дальний Восток и потенциал развития территории. Спикеры обсудили актуальные вопросы бизнеса в сфере маркетинга, продвижения, цифровых технологий и новых реалий.