Елена Борщева, Денис Косяков и Настя Кош на премьере мультфильма «Тайна парка развлечений»
Мультфильм представила популярный детский блогер Настя Кош, которая озвучила одну из главных ролей, Ширли. Первыми оценить новинку пришли актеры Денис Косяков, Владимир Левкин, Елена Борщева, Иван Жидков и другие. Перед началом показа, у гостей премьеры была возможность сфотографироваться со звездами.
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Фото: Пресс-служба мероприятия
Главными героями мультфильма стали неугомонные медведи, которые с легкостью нашли приключения и проблемы: они приезжают в загадочный парк развлечений, где и происходит все самое интересное. Им придется раскрыть тайну парка, но перед этим, заручиться поддержкой новых друзей. Это не первый мультипликационный фильм об эти героях: юные ценители уже хорошо с ними знакомы.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Больше всего внимания получила блогер Настя Кош: девушка снимает ролики о собственной жизни, стиле, моде, макияже и увлечениях. Популярность обрела в 2018 году, когда стремительно начала набирать просмотры, а обучение во ВГИК, помогло ей развиваться в этом направлении более профессионально. Сегодня на ее YouTube-канал подписаны более 2-х миллионов человек.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Елена Борщева пришла на премьеру со своими детьми, которые появились в браке со спортивным тренером Валерием Юшкевичем. Они поженились в 2005 году, а через два года у них родилась дочь Марта. Долгое время супруги мечтали вновь стать родителями. И 1 апреля 2015 года в семье произошло пополнение: на свет появилась дочка Ума.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Звезда комедийных сериалов, Денис Косяков тоже с радостью на пару часов вернулся в детство, у них с супругой есть сын Денис Косяков-младший, но актер не скрывает, что очень хочет еще детей.
Фото и видео: Пресс-служба мероприятия
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