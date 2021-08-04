Елена Борщева, Денис Косяков и Настя Кош на премьере мультфильма «Тайна парка развлечений»

Главными героями мультфильма стали неугомонные медведи, которые с легкостью нашли приключения и проблемы: они приезжают в загадочный парк развлечений, где и происходит все самое интересное. Им придется раскрыть тайну парка, но перед этим, заручиться поддержкой новых друзей. Это не первый мультипликационный фильм об эти героях: юные ценители уже хорошо с ними знакомы.