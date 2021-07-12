Элегантные Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова блистали на премьере «Петровы в гриппе» в Каннах
В российский прокат драма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет только в сентябре. А премьера в Каннах уже состоялась. Режиссер не попал на Лазурный берег, чтобы лично представить свое детище искушенной публике, но это за него сделала съемочная группа: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Илья Стюарт, Юрий Борисов и другие причастные к событию персоны.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Исполнительницы главных женских ролей Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова для выхода на красную дорожку выбрали элегантные платья в стиле ретро (как и фильм, в котором они играли, рассказывает о событиях многолетней давности). Причем Чулпан, ставшую блондинкой, трудно было узнать с первого взгляда.
Платья из плотной черной ткани выгодно подчеркнули фигуры российских актрис и ярко контрастировали с их цветом волос.
Фото: Getty Images
Фильм Серебренникова по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» снимали российская, французская и швейцарская компании.
Картина повествует о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи. События разворачиваются в постсоветском Екатеринбурге в преддверии Нового года. Все герои заболевают гриппом, и их реальная жизнь перемешивается с галлюцинациями.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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