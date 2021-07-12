passion.ru

Элегантные Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова блистали на премьере «Петровы в гриппе» в Каннах

На 74-м Международном Каннском кинофестивале российскую картину представляли актеры. Режиссер Кирилл Серебренников тоже присутствовал на показе, но только на портрете на значках.
Элегантные Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова блистали на премьере «Петровы в гриппе» в Каннах

В российский прокат драма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет только в сентябре. А премьера в Каннах уже состоялась. Режиссер не попал на Лазурный берег, чтобы лично представить свое детище искушенной публике, но это за него сделала съемочная группа: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Илья Стюарт, Юрий Борисов и другие причастные к событию персоны.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Илья Стюарт, Илья Борисов, Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Семен Серзин

Фото: Getty Images

Исполнительницы главных женских ролей Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова для выхода на красную дорожку выбрали элегантные платья в стиле ретро (как и фильм, в котором они играли, рассказывает о событиях многолетней давности). Причем Чулпан, ставшую блондинкой, трудно было узнать с первого взгляда.

Платья из плотной черной ткани выгодно подчеркнули фигуры российских актрис и ярко контрастировали с их цветом волос.

Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова

Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова

Фото: Getty Images

Фильм Серебренникова по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» снимали российская, французская и швейцарская компании.

Картина повествует о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи. События разворачиваются в постсоветском Екатеринбурге в преддверии Нового года. Все герои заболевают гриппом, и их реальная жизнь перемешивается с галлюцинациями.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram