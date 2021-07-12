Элегантные Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова блистали на премьере «Петровы в гриппе» в Каннах

Исполнительницы главных женских ролей Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова для выхода на красную дорожку выбрали элегантные платья в стиле ретро (как и фильм, в котором они играли, рассказывает о событиях многолетней давности). Причем Чулпан, ставшую блондинкой, трудно было узнать с первого взгляда.

Платья из плотной черной ткани выгодно подчеркнули фигуры российских актрис и ярко контрастировали с их цветом волос.