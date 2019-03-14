Элегантные Стриженовы, роскошная Климова, модная Кожевникова, скромная Куркова и другие звезды пришли на премьеру «Балканского рубежа»

В минувший четверг, 14 марта, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Балканский рубеж». В зале были замечены Екатерина и Александр Стриженовы, Екатерина Климова, Мария Кожевникова, Сергей Безруков, Елена Захарова, Рената Пиотровски, Анна Чапман и многие другие звезды, в том числе актеры фильма — Равшана Куркова, Милош Бикович, Гоша Куценко, Милена Радулович, Светлана Чуйкина, Роман Курцын, Антон Пампушный.

Фильм «Балканский рубеж» рассказывает о российской спецгруппе в Югославии, которая получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна.

В широкий прокат картина выходит 21 марта.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru