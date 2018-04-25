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Элегантные наряды и блеск бриллиантов: Бондарчук, Рудковская, Орбакайте и другие знаменитости собрались на ужине InStyle

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Яна Рудковская
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Вчера вечером в одном из московских ресторанов прошел традиционный гала-ужин, организованный журналом InStyle в рамках Международного кинофестиваля.

Ежегодно в рамках ММКФ проходит множество дополнительных светских мероприятий, и гала-ужин InStyle является одним из них. В этом году главный редактор издания Юрате Гураускайте принимала в гостях не только российских, но и зарубежных звезд кино — режиссера Даррена Аронофски и актрису Настасью Кински.

Многие знаменитости пришли на вечер в элегантных сдержанных нарядах. Отличились лишь актриса Катерина Шпица и телеведущая Ляйсан Утяшева — красавицы надели сексуальные вечерние платья с очень высокими разрезами.

Также на ужине были замечены такие селебрити, как Светлана Бондарчук, Яна Рудковская, Кристина Орбакайте, Аглая Тарасова, Игорь Чапурин, Мария Фомина и Алексей Киселев, Яна Расковалова и другие. Премию журнала InStyle за создание яркого художественного образа, безупречное стилистическое решение и режиссерский дебют (фильм «Ню») получила молодая актриса, режиссер и певица Ян Гэ.

Фото: пресс-служба

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