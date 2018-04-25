Элегантные наряды и блеск бриллиантов: Бондарчук, Рудковская, Орбакайте и другие знаменитости собрались на ужине InStyle

Ежегодно в рамках ММКФ проходит множество дополнительных светских мероприятий, и гала-ужин InStyle является одним из них. В этом году главный редактор издания Юрате Гураускайте принимала в гостях не только российских, но и зарубежных звезд кино — режиссера Даррена Аронофски и актрису Настасью Кински.

Многие знаменитости пришли на вечер в элегантных сдержанных нарядах. Отличились лишь актриса Катерина Шпица и телеведущая Ляйсан Утяшева — красавицы надели сексуальные вечерние платья с очень высокими разрезами.