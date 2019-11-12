passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Элегантные Ходченкова и Шпица, Светлаков с супругой и другие знаменитости на закрытии «Недель Каннского кино»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба

Мероприятие состоялось в кинотеатре «Москва».

Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Наталья Бардо, Сергей Светлаков с супругой, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ и другие известные деятели искусства побывали 11 ноября на премьера картины мэтра итальянского кино Марко Беллоккью «Предатель». Картина закрыла юбилейные «Недели Каннского Кино».

Для вечера многие знаменитости выбрали строгие и элегантные костюмы. Так, Светлана Ходченкова прибыла в кинотеатр «Москва» в джинсах, прозрачной блузке и легком пальто. А Катерина Шпица примерила белый пиджак, строгие брюки шоколадного цвета и яркие туфли-лодочки.

Светлана Ходченкова
Пресс-служба
Катерина Шпица
Пресс-служба

Супруга миллионера Зияда Манасира и мать шестерых детей Виктория Манасир на закрытии «Недель Каннского кино» блистала в строгом «мужском» костюме.

Виктория Манасир

Фото: Пресс-служба

Сергей Светлаков приехал на показ с супругой Антониной Чеботаревой.

Сергей Светлаков с женой

Фото: Пресс-служба

«Недели Каннского кино» в кинотеатре «Москва» проходят ежегодно. Поклонники мирового кинематографа смотрят фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Многие фильмы-участники «Недель» зрители смотрят до выхода картин в прокат.

Фото: Пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!