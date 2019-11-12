Элегантные Ходченкова и Шпица, Светлаков с супругой и другие знаменитости на закрытии «Недель Каннского кино»

Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Наталья Бардо, Сергей Светлаков с супругой, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ и другие известные деятели искусства побывали 11 ноября на премьера картины мэтра итальянского кино Марко Беллоккью «Предатель». Картина закрыла юбилейные «Недели Каннского Кино».

Для вечера многие знаменитости выбрали строгие и элегантные костюмы. Так, Светлана Ходченкова прибыла в кинотеатр «Москва» в джинсах, прозрачной блузке и легком пальто. А Катерина Шпица примерила белый пиджак, строгие брюки шоколадного цвета и яркие туфли-лодочки.