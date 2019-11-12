Элегантные Ходченкова и Шпица, Светлаков с супругой и другие знаменитости на закрытии «Недель Каннского кино»
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Фото: Пресс-служба
Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Наталья Бардо, Сергей Светлаков с супругой, Анна Цуканова-Котт, Ян Гэ и другие известные деятели искусства побывали 11 ноября на премьера картины мэтра итальянского кино Марко Беллоккью «Предатель». Картина закрыла юбилейные «Недели Каннского Кино».
Для вечера многие знаменитости выбрали строгие и элегантные костюмы. Так, Светлана Ходченкова прибыла в кинотеатр «Москва» в джинсах, прозрачной блузке и легком пальто. А Катерина Шпица примерила белый пиджак, строгие брюки шоколадного цвета и яркие туфли-лодочки.
Супруга миллионера Зияда Манасира и мать шестерых детей Виктория Манасир на закрытии «Недель Каннского кино» блистала в строгом «мужском» костюме.
Фото: Пресс-служба
Сергей Светлаков приехал на показ с супругой Антониной Чеботаревой.
Фото: Пресс-служба
«Недели Каннского кино» в кинотеатре «Москва» проходят ежегодно. Поклонники мирового кинематографа смотрят фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Многие фильмы-участники «Недель» зрители смотрят до выхода картин в прокат.
Фото: Пресс-служба
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