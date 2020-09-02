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Элегантная Зеллвегер, сверкающая Лопес, Ратажковски в мини и другие звезды на Independent Spirit Awards — 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рене Зеллвегер

Фото: Getty Images

Звезды Голливуда первой величины блистали на красной дорожке церемонии Independent Spirit Awards, которая состоялась в Калифорнии.

В США прошло вручении премии Independent Spirit Awards, ориентированной в первую очередь на независимое кино. Вручение премии традиционно проходит накануне вручения главной кинопремии «Оскар».

Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.

Знаменитости тщательно подготовились к выходу на красную дорожку. Они выбрали наряды, которые трудно обойти стороной.

Так, Рене Зеллвегер, получившая статуэтку Independent Spirit Awards в виде сидящей на столбе птицы, для выхода в свет выбрала total black образ. Актриса позировала в костюме от Dior с укороченными брюками и жакетом с необычным верхом. Образ актрисы дополнили туфли на шпильке и микросумочка.

Рене Зеллвегер

Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес для мероприятия выбрала наряд от Valentino.

Дженнифер Лопес

Фото: Getty Images

Актриса и режиссер Режиссер Оливия Уайлд за вечер сменила два наряда. Сначала она позировала появилась в черном брючном костюме, а статуэтку получала в нежном и легком платье от Fendi Couture.

Getty Images
Getty Images

Эмбер Херд прибыла на вручение Independent Spirit Awards в «пижамном» костюме от Fendi Couture.

Эмбер Херд

Фото: Getty Images

Победителями Independent Spirit Awards — 2020 стали:

  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
  • Лучший актер — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»)
  • Лучший фильм — «Прощание»
  • Лучший режиссер — Джошуа Сэфди («Неограненные драгоценности»)
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
  • Лучший актер второго плана — Уиллем Дефо («Маяк»)
  • Лучшая актриса второго плана — Чжао Шучжэнь («Прощание»)
  • Лучший сценарий — «Брачная история»
  • Лучший дебютный фильм — «Образование»

Фото: Getty Images

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