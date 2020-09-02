Элегантная Зеллвегер, сверкающая Лопес, Ратажковски в мини и другие звезды на Independent Spirit Awards — 2020

В США прошло вручении премии Independent Spirit Awards, ориентированной в первую очередь на независимое кино. Вручение премии традиционно проходит накануне вручения главной кинопремии «Оскар».

Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.

Знаменитости тщательно подготовились к выходу на красную дорожку. Они выбрали наряды, которые трудно обойти стороной.

Так, Рене Зеллвегер, получившая статуэтку Independent Spirit Awards в виде сидящей на столбе птицы, для выхода в свет выбрала total black образ. Актриса позировала в костюме от Dior с укороченными брюками и жакетом с необычным верхом. Образ актрисы дополнили туфли на шпильке и микросумочка.