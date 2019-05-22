Элегантная Юлия Ковальчук, яркая Инга Лепс, роскошная Мария Кожевникова: российские звезды посетили показ бренда Humariff

На показе была презентована ювелирная коллекция, созданная основателем дома — Тамам Хумарифф. Она станет первой в истории бренда и даст начало ювелирной линии.

Уникальность дома мод Humariff в том, что он не создает двух одинаковых изделий. Производство линии couture находится в ОАЭ, также бренд активно развивается в республике Дагестан.