Элегантная Юлия Ковальчук, яркая Инга Лепс, роскошная Мария Кожевникова: российские звезды посетили показ бренда Humariff

В Москве состоялся показ Дома моды Humariff, который, согласно своей идеологии, создает уникальные предметы гардероба для самых важных событий. Ознакомиться с новой коллекцией пришли Юлия Ковальчук, Оксана Федорова, Лаура Джугелия, Липа, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская, Анна Пескова, Алла Акперова, Светлана Абрамова, Константин и Ольга Андрикопулос, Жанна Мартиросян и другие известные личности.
Актриса Мария Кожевникова — мама троих детей — продемонстрировала точеную фигуру в полупрозрачном платье.
На показе была презентована ювелирная коллекция, созданная основателем дома — Тамам Хумарифф. Она станет первой в истории бренда и даст начало ювелирной линии.
Уникальность дома мод Humariff в том, что он не создает двух одинаковых изделий. Производство линии couture находится в ОАЭ, также бренд активно развивается в республике Дагестан.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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