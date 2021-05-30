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Элегантная Слава, спортивный Меладзе, брутальный Чумаков и другие звезды на турнире по гольфу

В Agalarov Estate состоялся гольф-турнир Radio Monte Carlo Golf Cup.

В субботу, 29 мая, российские знаменитости, спортсмены и члены бизнес-сообщества собрались в Agalarov Estate, чтобы совместить приятное с полезным - побывать на гольф-турнире Radio Monte Carlo Golf Cup и пообщаться с членами делового клуба.

Певица Слава пришла на мероприятие в строгом черном костюме с широкими брюками. Она дополнила своей «лук» крупными украшениями.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Слава

Фото: Пресс-служба

Валерий Меладзе пришел в спортивном: вместе с профессионалами он вышел на поле для гольфа, а позже обсудил с коллегами вопросы капитализации музыкальной индустрии и ее инвестиционной привлекательности.

Валерий Меладзе на поле

Фото: Пресс-служба

Валерий Меладзе на конференции

Фото: Пресс-служба

Особое внимание было уделено развитию стриминговых сервисов и их стремительному развитию. По мнению спикеров, именно за таким потреблением аудио контента будущее.

Эмин Агаларов порадовал гостей своим выступлением.

Эмин Агаларов на сцене

Фото: Пресс-служба

Компанию ему составил Алексей Чумаков.

Алексей Чумаков на сцене

Фото: Пресс-служба

Присутствующие были довольны качественно проведенным временем. «Уверен, продолжая работу и повторяя такие встречи, мы запустим процесс привлечения серьезных капиталов в музыкальную индустрию. Музыка в какой-то степени опережает инвестиционный стандарт, и я возьму на себя смелость сказать, что инвестиции в звук пойдут в России быстрыми темпами. Важно, что между радио и стримингом нет конкуренции – мы дополняем друг друга, показывая синергию и взаимную интеграцию», – резюмировал управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

Фото: Пресс-служба

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