Элегантная Слава, спортивный Меладзе, брутальный Чумаков и другие звезды на турнире по гольфу

В субботу, 29 мая, российские знаменитости, спортсмены и члены бизнес-сообщества собрались в Agalarov Estate, чтобы совместить приятное с полезным - побывать на гольф-турнире Radio Monte Carlo Golf Cup и пообщаться с членами делового клуба.

Певица Слава пришла на мероприятие в строгом черном костюме с широкими брюками. Она дополнила своей «лук» крупными украшениями.