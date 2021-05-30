Элегантная Слава, спортивный Меладзе, брутальный Чумаков и другие звезды на турнире по гольфу
В субботу, 29 мая, российские знаменитости, спортсмены и члены бизнес-сообщества собрались в Agalarov Estate, чтобы совместить приятное с полезным - побывать на гольф-турнире Radio Monte Carlo Golf Cup и пообщаться с членами делового клуба.
Певица Слава пришла на мероприятие в строгом черном костюме с широкими брюками. Она дополнила своей «лук» крупными украшениями.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Валерий Меладзе пришел в спортивном: вместе с профессионалами он вышел на поле для гольфа, а позже обсудил с коллегами вопросы капитализации музыкальной индустрии и ее инвестиционной привлекательности.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Особое внимание было уделено развитию стриминговых сервисов и их стремительному развитию. По мнению спикеров, именно за таким потреблением аудио контента будущее.
Эмин Агаларов порадовал гостей своим выступлением.
Фото: Пресс-служба
Компанию ему составил Алексей Чумаков.
Фото: Пресс-служба
Присутствующие были довольны качественно проведенным временем. «Уверен, продолжая работу и повторяя такие встречи, мы запустим процесс привлечения серьезных капиталов в музыкальную индустрию. Музыка в какой-то степени опережает инвестиционный стандарт, и я возьму на себя смелость сказать, что инвестиции в звук пойдут в России быстрыми темпами. Важно, что между радио и стримингом нет конкуренции – мы дополняем друг друга, показывая синергию и взаимную интеграцию», – резюмировал управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.
Фото: Пресс-служба
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