Элегантная Серябкина, сверкающая Бузова, Караулова в мини и другие знаменитости на «SnowПати-5»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Телеканал «Музыка Первого» в пятый раз провел шоу SnowПати — 2019. За эти годы вечеринка «для своих» переросла в грандиозное мероприятие, собирающее на одной сцене самых известных звезд и блогеров.
В этом году на концерт, состоявшийся на «ВТБ Арене», прибыли: Ольга Серябкина, Елка, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, MBand, Бурито, Дава, Artik & Asti, Егор Крид, Open Kids и другие артисты.
Дресс-кодом вечера стала белоснежная одежда. Так, на SnowПати — 2019 Ольга Серябкина приехала в элегантном платье с декольте и игривым вырезом под грудью. Рукава наряда полностью закрывали кисти рук. На ногах певицы красовались сверкающие туфли с острым носом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ольга Бузова не изменила себе и появилась на красной дорожке в новогоднем сверкающем наряде — в шортах, расшитом переливающимися камнями топике и штанинах на подвязках.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Юлианна Караулова позировала фотографам в мини-платье и накинутом на него белоснежном пиджаке. Из обуви певица выбрала белые туфли с лентами, обвитыми вокруг щиколотки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Елка для вечера выбрала платье необычного кроя — короткое спереди и с длинным шлейфом сзади.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Чей наряд вам понравился больше?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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