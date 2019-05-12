Элегантная Серябкина, сверкающая Бузова, Караулова в мини и другие знаменитости на «SnowПати-5»

Телеканал «Музыка Первого» в пятый раз провел шоу SnowПати — 2019. За эти годы вечеринка «для своих» переросла в грандиозное мероприятие, собирающее на одной сцене самых известных звезд и блогеров.

В этом году на концерт, состоявшийся на «ВТБ Арене», прибыли: Ольга Серябкина, Елка, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, MBand, Бурито, Дава, Artik & Asti, Егор Крид, Open Kids и другие артисты.

Дресс-кодом вечера стала белоснежная одежда. Так, на SnowПати — 2019 Ольга Серябкина приехала в элегантном платье с декольте и игривым вырезом под грудью. Рукава наряда полностью закрывали кисти рук. На ногах певицы красовались сверкающие туфли с острым носом.