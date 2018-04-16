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Элегантная Полина Гагарина и постройневшая Ева Польна на весеннем музыкальном фестивале

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Полина Гагарина
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В Москве прошел большой весенний фестиваль «Звезды Русского Радио».

На днях в московском Crocus City Hall состоялся большой весенний фестиваль «Звезды Русского Радио».

Свои главные хиты исполнили Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, Родион Газманов, Слава, Александр Маршал, Непара, Николай Басков, Зара, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Nyusha, Егор Крид, M.Band, Жасмин, Банд’Эрос, Дискотека Авария, Ёлка и многие другие.

Полина Гагарина и Ева Польна выглядели особенно по-весеннему: певицы заметно постройнели за зиму и с удовольствием демонстрировали свои формы.

Телеверсия Большого весеннего фестиваля «Звезды Русского Радио» будет показана на Первом канале.

Фото: архивы пресс-служб

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