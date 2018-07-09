Элегантная Наталья Водянова и Яна Рудковская в задорном мини посетили с детьми благотворительное мероприятие

В этот понедельник, 9 июля, в футбольном парке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на Красной площади состоялся футбольный юнифайд-матч в честь пятидесятилетия Специальной Олимпиады. На мероприятии присутствовали Наталья Водянова, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Александр Легков, Полина Киценко, Павел Воля, Александр Кержаков, Роман Широков, Дмитрий Булыкин, Лотар Маттеус, Лоран Блан, Жереми Нжитап, Нуну Гомеш, Томас Бертольд, Жулио Баптиста, Фарид Мондрагон и другие. Многие из них вошли в состав команд, в матче также приняли участие атлеты с особенностями развития. Тренером выступил легендарный Александр Мостовой.
Цель юнифайд-матча — продемонстрировать, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности, а спорт, и, в частности, футбол, обладает уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества.
«Юнифайд-матч — это больше, чем игра в футбол. Это заведомо победа всех без исключения участников, потому что в дружеском матче главное — не количество забитых голов и голевых передач, а отсутствие дискриминации и предрассудков. Люди с ментальными нарушениями так же как и люди без особенностей развития могут профессионально заниматься спортом и достигать впечатляющих результатов», — пояснила основатель Фонда «Обнаженные сердца», член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова.
Проводя матч в самом сердце российской столицы, организаторы хотели обратить внимание широкой общественности на проблемы людей с особенностями развития и на необходимость создания для них специальных условий по всей стране.
Фото: instagram