Элегантная Наталья Водянова и Яна Рудковская в задорном мини посетили с детьми благотворительное мероприятие

Цель юнифайд-матча — продемонстрировать, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности, а спорт, и, в частности, футбол, обладает уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества.

«Юнифайд-матч — это больше, чем игра в футбол. Это заведомо победа всех без исключения участников, потому что в дружеском матче главное — не количество забитых голов и голевых передач, а отсутствие дискриминации и предрассудков. Люди с ментальными нарушениями так же как и люди без особенностей развития могут профессионально заниматься спортом и достигать впечатляющих результатов», — пояснила основатель Фонда «Обнаженные сердца», член совета директоров Специальной Олимпиады Наталья Водянова.