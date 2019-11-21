Элегантная Михалкова с семьей, яркая Смехова, Пореченков с женой и другие звезды на премьере «Давай разведемся»

В этот день поддержать режиссера Анну Пармас и Анну Михалкову пришли многие знаменитости. В зале фильм посмотрела вся звездная семья исполнительницы главной роли, актерская группа фильма, министр культуры РФ Владимир Мединский, Алика Смехова, Владимир Вдовиченков с супругой, Анатолий Чубайс и другие известные личности.

Анна Михалкова для премьеры «Давай разведемся» выбрала элегантное бархатное платье с асимметричным вырезом и черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.