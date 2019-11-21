Элегантная Михалкова с семьей, яркая Смехова, Пореченков с женой и другие звезды на премьере «Давай разведемся»
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Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Каро» прошла премьера комедии «Давай поженимся», главную роль в котором сыграла Анна Михалкова. Актриса признавалась, что она сама с нетерпением ждала выхода этой картины на экраны.
В этот день поддержать режиссера Анну Пармас и Анну Михалкову пришли многие знаменитости. В зале фильм посмотрела вся звездная семья исполнительницы главной роли, актерская группа фильма, министр культуры РФ Владимир Мединский, Алика Смехова, Владимир Вдовиченков с супругой, Анатолий Чубайс и другие известные личности.
Анна Михалкова для премьеры «Давай разведемся» выбрала элегантное бархатное платье с асимметричным вырезом и черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.
Фото: Пресс-служба
Актриса Надежда Михалкова приехала поддержать сестру Анну в строгом «мужском» костюме с зауженными и укороченными брюками.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Алика Смехова для выхода в свет надела алую шелковую блузу, миди-юбку с цветочным принтом и высокие сапоги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм «Давай поженимся» — стал первой полнометражной картиной для режиссера Анны Пармас. Ранее она специализировалась на короткометражном кино и снимала видеоклипы для артистов («Экспонат» группировки «Ленинград» — ее работа).
Комедия получила несколько наград на «Кинотавре»: приз зрительских симпатий, приз имени Григория Горина «за лучший сценарий», Анну Пармас наградили призом за лучший дебют.
В российский прокат картина выходит 21 ноября.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, пресс-служба
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