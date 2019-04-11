Элегантная Кидман, стройная Зеллвегер, стильная Терон и другие звезды на вручении премии Hollywood Film Awards — 2019
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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В США состоялась церемония вручения премии Hollywood Film Awards.
В минувшие выходные в США прошла церемония вручения учрежденной американскими кинокритиками в 1997 году премтт The Hollywood Film Awards. Каждый год жюри отмечает артистов, наиболее отличившихся своим вкладом в киноиндустрию.
Одетая в элегантно белое платье Николь Кидман подравила получившую приз «За выдающиеся достижения в карьере» Шарлиз Терон и назвала ее «иконой».
Рене Зеллвегер отметили премией «Лучшая актриса» за перевоплощение в Джуди Гарленд в фильме «Джуди».
Антонио Бандерас получил приз «Лучший актер» за главную роль в новом фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».
Также премию The Hollywood Film Awards получили:
- Лучшая роль второго плана — Аль Пачино, "Ирландец"
- Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "История брака"
- Лучший блокбастер — "Мстители. Конец игры"
- Лучшая песня — Letter to My Godfather, "Черный крестный отец"
- Лучший оператор — Бонг Джун Хо, "Паразит"
- Лучший продюсер — Эмма Тилинджер Коскофф, "Ирландец"
- Лучший режиссер — Джеймс Мэнголд, "Ford против Ferrari"
- Лучший сценарист — Энтони Маккартен, "Два папы"
- Прорыв года/сценарист — Шайа Лабаф, "Медовый мальчик"
- Прорыв года/актер — Тэрон Эджертон, "Рокетмен"
- Прорыв года/актриса — Синтия Эриво, "Харриэт"
Фото: globallookpress
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