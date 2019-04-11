Элегантная Кидман, стройная Зеллвегер, стильная Терон и другие звезды на вручении премии Hollywood Film Awards — 2019

В минувшие выходные в США прошла церемония вручения учрежденной американскими кинокритиками в 1997 году премтт The Hollywood Film Awards. Каждый год жюри отмечает артистов, наиболее отличившихся своим вкладом в киноиндустрию.

Одетая в элегантно белое платье Николь Кидман подравила получившую приз «За выдающиеся достижения в карьере» Шарлиз Терон и назвала ее «иконой».

Рене Зеллвегер отметили премией «Лучшая актриса» за перевоплощение в Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Антонио Бандерас получил приз «Лучший актер» за главную роль в новом фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

Также премию The Hollywood Film Awards получили: