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Элегантная Кидман, стройная Зеллвегер, стильная Терон и другие звезды на вручении премии Hollywood Film Awards — 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В США состоялась церемония вручения премии Hollywood Film Awards.

В минувшие выходные в США прошла церемония вручения учрежденной американскими кинокритиками в 1997 году премтт The Hollywood Film Awards. Каждый год жюри отмечает артистов, наиболее отличившихся своим вкладом в киноиндустрию.

Одетая в элегантно белое платье Николь Кидман подравила получившую приз «За выдающиеся достижения в карьере» Шарлиз Терон и назвала ее «иконой».

Рене Зеллвегер отметили премией «Лучшая актриса» за перевоплощение в Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Антонио Бандерас получил приз «Лучший актер» за главную роль в новом фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

Также премию The Hollywood Film Awards получили:

  • Лучшая роль второго плана — Аль Пачино, "Ирландец"
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, "История брака"
  • Лучший блокбастер — "Мстители. Конец игры"
  • Лучшая песня — Letter to My Godfather, "Черный крестный отец"
  • Лучший оператор — Бонг Джун Хо, "Паразит"
  • Лучший продюсер — Эмма Тилинджер Коскофф, "Ирландец"
  • Лучший режиссер — Джеймс Мэнголд, "Ford против Ferrari"
  • Лучший сценарист — Энтони Маккартен, "Два папы"
  • Прорыв года/сценарист — Шайа Лабаф, "Медовый мальчик"
  • Прорыв года/актер — Тэрон Эджертон, "Рокетмен"
  • Прорыв года/актриса — Синтия Эриво, "Харриэт"

Фото: globallookpress

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