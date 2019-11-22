Элегантная Эвелина Хромченко, стильная Мария Мельникова и другие знаменитости на «Обувном марафоне»
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Фото: Пресс-служба
21 ноября в Торговом Доме «Весна» на Новом Арбате состоялся «Обувной марафон». Здесь новинки мировых брендов представили по выгодным ценам.
В этот день гостями «Обувного марафона» стали такие знаменитости, как Эвелина Хромчнеко, жена рэпера Мота Мария Мельникова, Илья Баурин, Константин Андрикопулос и другие известные личности.
Икона стиля — ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко для выхода выбрала элегантный брючный костюм в мужском стиле. Из украшений эксперт моды предпочла только монохромную брошь. На мероприятии Эвелина рассказала об актуальных обувных трендах.
Фото: Пресс-служба
Блогер Милана Пич стала одной из самых ярких гостий на мероприятии. Для участия в «Обувном марафоне» она выбрала кожаные брюки кофейного цвета, белую водолазку и белое пальто over size. Завершила образ Миланы белоснежная сумка.
Фото: Пресс-служба
Во время марафона актуальные обувные тренды сезона осень-зима собрали на втором этаже ТД «Весна». Центральное место отдали зоне с must have моделями брендов: Fendi, Jimmy Choo, Isabel Marant, Burberry, Calvin Klein и другим. Самые актуальные коллекции брендов представил партнер NoOne: Stuart Weitzman, Casadei, Sergio Rossi, Le Silla, Principe di Bologna, AGL, Vic Matie, Marsell, FABI, Fratelli Rossetti, Moreschi и другие.
Для гостей марафона действовали дополнительные скидки и двойные бонусы за покупки по карте лояльности. В течение дня для гостей мероприятия работал мастер-класс по уходу за обувью от марки Saphir, а артизан c фабрики Moreschi показал этапы окраски кожи.
За музыкальное настроение марафона отвечала DJ Даша Малыгина.
Фото: пресс-служба
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