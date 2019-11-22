Элегантная Эвелина Хромченко, стильная Мария Мельникова и другие знаменитости на «Обувном марафоне»

21 ноября в Торговом Доме «Весна» на Новом Арбате состоялся «Обувной марафон». Здесь новинки мировых брендов представили по выгодным ценам.

В этот день гостями «Обувного марафона» стали такие знаменитости, как Эвелина Хромчнеко, жена рэпера Мота Мария Мельникова, Илья Баурин, Константин Андрикопулос и другие известные личности.

Икона стиля — ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко для выхода выбрала элегантный брючный костюм в мужском стиле. Из украшений эксперт моды предпочла только монохромную брошь. На мероприятии Эвелина рассказала об актуальных обувных трендах.