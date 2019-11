Элегантная Эвелина Хромченко, стильная Мария Мельникова и другие знаменитости на «Обувном марафоне»

Во время марафона актуальные обувные тренды сезона осень-зима собрали на втором этаже ТД «Весна». Центральное место отдали зоне с must have моделями брендов: Fendi, Jimmy Choo, Isabel Marant, Burberry, Calvin Klein и другим. Самые актуальные коллекции брендов представил партнер NoOne: Stuart Weitzman, Casadei, Sergio Rossi, Le Silla, Principe di Bologna, AGL, Vic Matie, Marsell, FABI, Fratelli Rossetti, Moreschi и другие.

Для гостей марафона действовали дополнительные скидки и двойные бонусы за покупки по карте лояльности. В течение дня для гостей мероприятия работал мастер-класс по уходу за обувью от марки Saphir, а артизан c фабрики Moreschi показал этапы окраски кожи.

За музыкальное настроение марафона отвечала DJ Даша Малыгина.