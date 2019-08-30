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Элегантная Елена Летучая, спортивная Елена Ксенофонтова, стильный Федор Бондарчук посетили премьеру нового сезона СТС

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Елена Летучая

Фото: Пресс-служба

Звезды собрались на презентации нового сезона СТС.

В минувший четверг, 29 августа, в яхт-клубе «Императорский» состоялась презентация нового сезона СТС. На мероприятии были замечены Федор Бондарчук, Елена Летучая, Павел Деревянко, Михаил Шац, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Олеся Судзиловская, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Лиза Арзамасова, Ольга Кузьмина, Александра Флоринская, Анна Старшенбаум, Валерия Федорович, Максим Лагашкин, Александр Рогов, Александр Белькович, Антон Лирник, Роман Юнусов, Ника Вайпер, Семен Трескунов, Алексей Лукин, Сергей Епишев, Петр Романов, Юлия Подозерова, Илана Юрьева, Ангелина Поплавская и другие.

Главные премьеры канала СТС представил генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов. А в честь самой долгожданной премьеры осени — легендарного шоу «Форт Боярд» — на сцену вышел и исполнитель роли Паспарту Андре Буше, который ранее побывал в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Этим летом вместе с ведущим Сергеем Шнуровым он помогал российским звёздам бороться за сокровища форта. Опасные испытания прошли 50 участников, среди них были и пришедшие на презентацию: Эвелина Бледанс, Митя Фомин, Анна Цуканова-Котт и другие.

О премьерах нового сезона СТС из первых уст узнали не только гости презентации, но и пользователи социальной сети «ВКонтакте». Ведущими онлайн-трансляции, собравшей 2 млн просмотров, стала актриса сериалов «Кухня. Война за отель» и «Филатов» Алина Алексеева и специальный корреспондент программы «Кино в деталях» Иван Распопов.

Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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