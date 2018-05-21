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Экстремальные разрезы и глубокие декольте: знаменитости показали идеальные тела на Billboard Music Awards

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Кристина Агилера
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В Лас-Вегасе в это воскресенье прошла церемония Billboard Music Awards-2018.

Каждый год американский журнал Billboard награждает самых успешных представителей шоу-бизнеса за хиты, альбомы и выступления. На мероприятии собралось большое количество звезд: Дженнифер Лопес, Тэйлор Свифт, Келли Кларксон, Кристина Агилера и многие другие.

На красной дорожке глаза буквально слепило от обилия блесток, вырезов и разрезов, ведь для этой знаменитости всегда стараются нарядиться так, чтобы об их нарядах вспоминали долгие годы.

Это точно удалось нестареющей диве Джей Ло: она выбрала очень откровенный и экстравагантный наряд бордового оттенка из кожи и вельвета.

После красной дорожки в концертном зале MGM Grand Arena началось грандиозное шоу, где прибывшие артисты исполнили свои хиты. Кто же забрал домой заветные статуэтки, смотрите ниже.

Список победителей Billboard Music Awards-2018:

  • Лучший артист: Эд Ширан
  • Лучший новый артист: Khalid
  • Лидер чарта: Камилла Кабелло
  • Лучший певец: Эд Ширан
  • Лучшая певица: Тэйлор Свифт
  • Лучшая группа: Imagine Dragons
  • Лидер чарта Billboard 200: Дрейк
  • Лучший исполнитель песен на радио: Эд Ширан
  • Лучший артист в соцсетях: BTS
  • Лучший гастрольный тур: U2
  • Лучший R’n’B-артист: Бруно Марс
  • Лучший рэп-артист: Кендрик Ламар
  • Лучший рок-артист: Imagine Dragons
  • Лучший танцевальный артист: The Chainsmokers
  • Лучший альбом по продажам: Тэйлор Свифт, reputation
  • Лучший саундтрек: «Моана»
  • Лучшая песня на радио: Эд Ширан, Shape Of You
  • Лучшая R’n’B-песня: Бруно Марс, That’s What I Like
  • Лучшая рэп-песня: Post Malone&21 Savage, rockstar
  • Лучшая рок-песня: Imagine Dragons, Believer
  • Лучшая танцевальная песня: The Chainsmokers&Coldplay, Something Just Like This

Фото: Marcel Thomas, MJT/AdMedia / Global Look Press

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