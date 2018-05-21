Экстремальные разрезы и глубокие декольте: знаменитости показали идеальные тела на Billboard Music Awards

Каждый год американский журнал Billboard награждает самых успешных представителей шоу-бизнеса за хиты, альбомы и выступления. На мероприятии собралось большое количество звезд: Дженнифер Лопес, Тэйлор Свифт, Келли Кларксон, Кристина Агилера и многие другие.

На красной дорожке глаза буквально слепило от обилия блесток, вырезов и разрезов, ведь для этой знаменитости всегда стараются нарядиться так, чтобы об их нарядах вспоминали долгие годы.