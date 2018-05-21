Экстремальные разрезы и глубокие декольте: знаменитости показали идеальные тела на Billboard Music Awards

Каждый год американский журнал Billboard награждает самых успешных представителей шоу-бизнеса за хиты, альбомы и выступления. На мероприятии собралось большое количество звезд: Дженнифер Лопес, Тэйлор Свифт, Келли Кларксон, Кристина Агилера и многие другие.
На красной дорожке глаза буквально слепило от обилия блесток, вырезов и разрезов, ведь для этой знаменитости всегда стараются нарядиться так, чтобы об их нарядах вспоминали долгие годы.
Это точно удалось нестареющей диве Джей Ло: она выбрала очень откровенный и экстравагантный наряд бордового оттенка из кожи и вельвета.
После красной дорожки в концертном зале MGM Grand Arena началось грандиозное шоу, где прибывшие артисты исполнили свои хиты. Кто же забрал домой заветные статуэтки, смотрите ниже.
Список победителей Billboard Music Awards-2018:
- Лучший артист: Эд Ширан
- Лучший новый артист: Khalid
- Лидер чарта: Камилла Кабелло
- Лучший певец: Эд Ширан
- Лучшая певица: Тэйлор Свифт
- Лучшая группа: Imagine Dragons
- Лидер чарта Billboard 200: Дрейк
- Лучший исполнитель песен на радио: Эд Ширан
- Лучший артист в соцсетях: BTS
- Лучший гастрольный тур: U2
- Лучший R’n’B-артист: Бруно Марс
- Лучший рэп-артист: Кендрик Ламар
- Лучший рок-артист: Imagine Dragons
- Лучший танцевальный артист: The Chainsmokers
- Лучший альбом по продажам: Тэйлор Свифт, reputation
- Лучший саундтрек: «Моана»
- Лучшая песня на радио: Эд Ширан, Shape Of You
- Лучшая R’n’B-песня: Бруно Марс, That’s What I Like
- Лучшая рэп-песня: Post Malone&21 Savage, rockstar
- Лучшая рок-песня: Imagine Dragons, Believer
- Лучшая танцевальная песня: The Chainsmokers&Coldplay, Something Just Like This
Фото: Marcel Thomas, MJT/AdMedia / Global Look Press