В четверг, 13 февраля, в историческом особняке на Волхонке состоялась церемония вручения премии в области красоты Marie Claire Prix d'Excellence de la Beauté. На мероприятии были замечены Мария Белова, Светлана Абрамова, Евгения Линович, Алена Чехова и другие знаменитости. Тематикой вечера выбрали Bal des Fleurs — пространство было украшено цветами.Екатерина Волкова выбрала нежное нюдово-золотистое платье с прозрачными рукавами. Елена Бирюкова надела яркую юбку-плиссе с строгим удлиненным жакетом в морском стиле. Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!