Екатерина Вилкова и Ирина Розанова представили новый сериал «Мамы чемпионов»

Сериал «Мамы чемпионов» повествует о судьбе пловчихи Вере Лесковой. У 17-летней Веры было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама —тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры «уплыла» вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет она успешный тренер, среди подопечных которой — её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и с экс-возлюбленным, возглавившим сборную региона.

Как отметила актриса Екатерина Вилкова, сыгравшая Веру Лескову, проекты, подобные «Мамам чемпионов», продвигают спорт в массы: «Если отмотать время назад, самые удачные российские проекты были именно про спорт: "Движение вверх", "Тренер", "Легенда №17". Думаю, что в данном случае сам спорт становится персонажем».

А Ирина Розанова рассказала о своем персонаже, тренере по плаванию Алле Гордеевой, матери главной героини: «Мне досталась роль очень сильной женщины. Представляете, что такое мама-тренер и что такое профессиональный спорт? Так что у неё своя правда. Она хочет, как ей кажется, лучшего для своей дочери. Старшему поколению действительно кажется: "Я же лучше знаю! Я же жизнь прожила". В чём-то моя Алла действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. Безусловно, как и любая мама».

Сериал «Мамы чемпионов» стартует на телеканале СТС 1 апреля.