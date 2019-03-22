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Екатерина Вилкова и Ирина Розанова представили новый сериал «Мамы чемпионов»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Вилкова

Фото: Пресс-служба
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Накануне состоялась премьера нового сериала телеканала СТС.

Вчера, 21 марта, в московском арт-пространстве LISObon состоялась премьера спортивной драмы телеканала СТС и компании Art Pictures Vision «Мамы чемпионов». Новый сериал представили генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов, продюсер сериала Дмитрий Табарчук и исполнители главных ролей: Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Сабина Ахмедова, Ася Дубровская, Григорий Верник, Данил Акутин и Бесо Гатаев.

Особыми гостями на премьере стали спортсмены, среди которых были замечены Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Глеб Гальперин и Анастасия Гребенкина. «Я не смотрю сериалы в принципе, но "Мам чемпионов" хочу досмотреть. Подметил много интересных моментов, которые меня тронули и которые действительно происходят в жизни спортсменов. Спасибо всем, кто приложил руку к сериалу! И если говорить о моей маме, то действительно она была для меня и тренером, и массажистом, и мамой, и всем на свете. Благодаря ей всё и случилось», — признался Глеб Гальперин, прыгун в воду, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки, двукратный чемпион мира и Европы.

Создатели сериала "Мамы чемпионов"

Фото: Пресс-служба

Гимнастка, многократная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Светлана Хоркина также рассказала о роли мамы в своей спортивной карьере: «Когда в юном возрасте занимаешься спортом, кому хочется позвонить и рассказать, что очень тяжело? Только маме! В детстве я тренировалась на спортивной базе "Озеро Круглое", тогда не было гаджетов, но был автомат, и каждый ждал звонка от мамы. Конечно, тренер верил в меня, а я — в него, но семья всегда была для меня тылом».

Светлана Хоркина

Фото: Пресс-служба

Сериал «Мамы чемпионов» повествует о судьбе пловчихи Вере Лесковой. У 17-летней Веры было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама —тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры «уплыла» вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет она успешный тренер, среди подопечных которой — её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и с экс-возлюбленным, возглавившим сборную региона.

Как отметила актриса Екатерина Вилкова, сыгравшая Веру Лескову, проекты, подобные «Мамам чемпионов», продвигают спорт в массы: «Если отмотать время назад, самые удачные российские проекты были именно про спорт: "Движение вверх", "Тренер", "Легенда №17". Думаю, что в данном случае сам спорт становится персонажем».

А Ирина Розанова рассказала о своем персонаже, тренере по плаванию Алле Гордеевой, матери главной героини: «Мне досталась роль очень сильной женщины. Представляете, что такое мама-тренер и что такое профессиональный спорт? Так что у неё своя правда. Она хочет, как ей кажется, лучшего для своей дочери. Старшему поколению действительно кажется: "Я же лучше знаю! Я же жизнь прожила". В чём-то моя Алла действительно жестокая, навязывает свою волю, но делает это из добрых побуждений. Безусловно, как и любая мама».

Сериал «Мамы чемпионов» стартует на телеканале СТС 1 апреля.

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Текст: Наталья Емельянова

_Фото: пресс-служба

Видео: YouTube/СТС

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