Екатерина Варнава пришла на премьеру «Общаги» в макси-тренче, а Алика Смехова — в мехах

Первыми фильм, который уже доступен для просмотра в KION и на других онлайн-платформах, увидели звездные гости: Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Кирилл Серебренников, Алена Михайлова, Александра Ревенко, Рома Зверь, Вера Кинчева, Таисия Вилкова, Никита Ефремов, Александр Любимов, Марина Васильева, Леонид Ярмольник, Алиса Хазанова, Владислав Лисовец, Алика Смехова, Катрин Асси, Резо Гигинеишвили, Татьяна Лазарева и другие знаменитости.

Екатерина Варнава для вечера в кино выбрала элегантный образ: она появилась на премьере в широких черных брюках, свитшоте такого же цвета и макси-тренче молочного оттенка. Стилисты сделали актрисе высокий пучок и нанесли макияж с акцентом на глаза.

Алика Смехова для премьеры выбрала кожаные черные брюки и кожаную же куртку, отделанную мехом.