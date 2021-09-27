Екатерина Варнава пришла на премьеру «Общаги» в макси-тренче, а Алика Смехова — в мехах
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Фото: Пресс-служба
Первыми фильм, который уже доступен для просмотра в KION и на других онлайн-платформах, увидели звездные гости: Екатерина Варнава, Матильда Шнурова, Кирилл Серебренников, Алена Михайлова, Александра Ревенко, Рома Зверь, Вера Кинчева, Таисия Вилкова, Никита Ефремов, Александр Любимов, Марина Васильева, Леонид Ярмольник, Алиса Хазанова, Владислав Лисовец, Алика Смехова, Катрин Асси, Резо Гигинеишвили, Татьяна Лазарева и другие знаменитости.
Екатерина Варнава для вечера в кино выбрала элегантный образ: она появилась на премьере в широких черных брюках, свитшоте такого же цвета и макси-тренче молочного оттенка. Стилисты сделали актрисе высокий пучок и нанесли макияж с акцентом на глаза.
Алика Смехова для премьеры выбрала кожаные черные брюки и кожаную же куртку, отделанную мехом.
Фото: Пресс-служба
Александр Ревенко появилась на публике в элегантном костюме в стиле букле. Разрез на юбке позволил актрисе похвастаться стройными ногами.
Фото: Пресс-служба
Фильм рассказывает о событиях 1994 года, происходящих в Свердловске. Студент первого курса Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь. Режиссер показал общагу как модель мира в миниатюре.
Главные роли в фильме исполнили Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Алена Михайлова и другие.
Фото: пресс-служба