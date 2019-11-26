Екатерина Стриженова с семьей, Наталья Подольская с сыном и другие звезды оценили премьеру Cirque du Soleil

В Москве состоялась премьера программы «Crystal» Cirque du Soleil. Впервые в своей истории режиссеры действа перенесли мир своих фантазий на лед, и из этого получилось великолепное шоу — синхронное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках шли рука об руку с привычными уже воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой.

Первыми ледовое шоу от Cirque du Soleil оценили Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Андреева, Дмитрий Хрусталев, Наталья Подольская, Екатерина, Саша и Александр Стриженовы и другие звезды.