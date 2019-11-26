Екатерина Стриженова с семьей, Наталья Подольская с сыном и другие звезды оценили премьеру Cirque du Soleil
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Фото: Пресс-служба
В Москве состоялась премьера программы «Crystal» Cirque du Soleil. Впервые в своей истории режиссеры действа перенесли мир своих фантазий на лед, и из этого получилось великолепное шоу — синхронное катание, фристайл и экстремальное фигурное катание на коньках шли рука об руку с привычными уже воздушными ремнями, трапецией и партерной акробатикой.
Первыми ледовое шоу от Cirque du Soleil оценили Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Андреева, Дмитрий Хрусталев, Наталья Подольская, Екатерина, Саша и Александр Стриженовы и другие звезды.
Фото: Пресс-служба
«Шоу CRYSTAL дарит ощущение волшебства, чуда, которое происходит прямо перед тобой! Таких удивительных трюков я еще никогда и нигде не видела. Из-за визуальных спецэффектов во время действий на льду кажется, что ты сам участник представления. Это настоящий взрослый цирк», — прокомментировала Екатерина Стриженова.
Наталья Подольская пришла с сыном, для которого шоу тоже стало в новинку.
Фото: Пресс-служба
Выступления международной труппы фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран продолжатся до 8 декабря, после чего шоу смогут посмотреть жители Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
Фото: пресс-служба
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