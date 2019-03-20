Екатерина Стриженова с дочерью, Юлия Меньшова и другие звезды посетили открытие 41 сезона Недели моды в Москве

В минувший вторник, 19 марта, стартовала юбилейная Неделя моды в Москве. Среди гостей мероприятия были замечены Александра и Екатерина Стриженовы, Ольга Орлова, Юлия Меньшова, Ида и Александр Достман, Галина Юдашкина, Петр Максаков и многие другие.

В гала-показе в Гостином дворе участвовали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Татьяна Парфенова, Ирина Крутикова, Виктория Андреянова.