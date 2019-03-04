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Екатерина Стриженова с дочерью, Альбина Джанабаева, Наталья Подольская и другие столичные модницы побывали на празднике цветов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина и Александра Стриженовы

Фото: пресс-служба
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В Москве открылся ежегодный цветочный базар «Пассаж в цветах».

В минувшее воскресенье, 3 марта, на улице Петровка в Москве открылся ежегодный цветочный базар «Пассаж в цветах», который продлится вплоть до 9 марта.

Мероприятие посетили Екатерина и Александра Стриженовы, Альбина Джанабаева, Наталья Подольская, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Маруся Фомина, Полина Аскери и другие столичные модницы.

Компанию женщинам составили Валерий Сюткин и Михаил Куснирович.

Валерий Сюткин

Фото: пресс-служба

Михаил Куснирович

Фото: пресс-служба

Разноцветные тюльпаны, желтая мимоза, фиолетовые ирисы, белоснежная сирень, а еще нарциссы, анемоны, амариллисы, гиацинты — все это можно приобрести в качестве подарка на 8 Марта. Помимо срезанных цветов, на базаре представлены растения в горшках — они будут радовать обладательниц гораздо дольше.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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