Екатерина Стриженова, Наталья Подольская и Галина Юдашкина признаны «Super Мамами Года»

В этот вторник, 27 ноября, в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла церемония вручения третьей по счету Национальной премии «Super Мамы Года»-2018, приуроченной к Дню Матери в России. Мероприятие, устроенное в стиле легендарного мюзикла «Мамма Мия», вели Юлия Началова и Вячеслав Манучаров. В жюри были замечены Алика Смехова, Анфиса Чехова, Дмитрий Дибров с супругой, Елена Борщева. Своими выступлениями гостей вечера порадовали Наталья Подольская, Анастасия Спиридонова, Денис Майданов и Наташа Майданова, коллективSoprano Турецкого, Алекс Малиновский, Меседа (экс-солистка ВИА ГРА) группа Tiger Cave и другие звезды.
«Super Мамой Года – 2018» стала Екатерина Стриженова. Остальные призы распределились так:
- «ТВ-Мама» - Олеся Судзиловская
- «Шоу-Мама» - Наталья Подольская
- «Мюзикл-Мама» - Анастасия Стоцкая
- «Fashion-Мама» - Галина Юдашкина
- «Спорт-Мама» - Татьяна Волосожар
- «Гос-Мама» - Светлана Хоркина
- «Психолог-Мама» - Яна Климченко
- «MEDIA-Мама» - Наталья Вагапова
- «Креатив-Мама» - Мария Алексеева
- «Успех Мама» - Мария Бразговская
- «DJ-Мама» - Катя Гусева
- «Insta-Мама» - Катя Токарева
- «Бизнес-Мама» - Юлия Голубева
- «Арт-Мама» - Ольга Лефферс
- «Обаяние-Мама» - Ольга Суслонова
- «Wellness-Мама» - Ксения Огиенко
- «Шеф-Мама» - Панова Екатерина
- «Улыбка-Мама» - Татьяна Богданенко
- «Авиа-Мама» - Юлия Захарова
- «Актив-Мама» - Светлана Налепова
- «Продюсер-Мама» - Наташа Майданова
- «Profi-Мама» - Алина Раевская
- «Дизайнер-Мама» - Ирина Гордеева
- Гран-при «Beauty-Мама» - Элина Красавцева
- Гран-при «Грация-Мама» - Диана Кердина
- Гран-при «Открытие-Мама» - Мила Дюжакова
- Гран-при «Start-Up-Мама» - Наталья Турецкая
- Гран-при «Стиль-Мама» - Анна Аксенова
- Гран-при «Эстетика-Мама» - Ирина Константинова
Претендовать на премию могут женщины, которые помимо выполнения «материнского долга» достигают немалых успехов в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях. «Наша премия - это мотивация для всех женщин и мам идти к самореализации и иметь успешную социальную роль в обществе. Быть примером и вдохновением для своих детей. Это важно», — комментируют организаторы.
Фото: архивы пресс-служб