logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Екатерина Стриженова, Наталья Подольская и Галина Юдашкина признаны «Super Мамами Года»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Екатерина Стриженова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Москве вручили премию «Super Мамы Года»-2018.

В этот вторник, 27 ноября, в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла церемония вручения третьей по счету Национальной премии «Super Мамы Года»-2018, приуроченной к Дню Матери в России. Мероприятие, устроенное в стиле легендарного мюзикла «Мамма Мия», вели Юлия Началова и Вячеслав Манучаров. В жюри были замечены Алика Смехова, Анфиса Чехова, Дмитрий Дибров с супругой, Елена Борщева. Своими выступлениями гостей вечера порадовали Наталья Подольская, Анастасия Спиридонова, Денис Майданов и Наташа Майданова, коллективSoprano Турецкого, Алекс Малиновский, Меседа (экс-солистка ВИА ГРА) группа Tiger Cave и другие звезды.

«Super Мамой Года – 2018» стала Екатерина Стриженова. Остальные призы распределились так:

  • «ТВ-Мама» - Олеся Судзиловская
  • «Шоу-Мама» -  Наталья Подольская
  • «Мюзикл-Мама» - Анастасия Стоцкая
  • «Fashion-Мама» - Галина Юдашкина
  • «Спорт-Мама» - Татьяна Волосожар
  • «Гос-Мама» -  Светлана  Хоркина
  • «Психолог-Мама» - Яна Климченко
  • «MEDIA-Мама» - Наталья Вагапова
  • «Креатив-Мама» - Мария Алексеева
  • «Успех Мама» - Мария Бразговская
  • «DJ-Мама» - Катя Гусева
  • «Insta-Мама» - Катя Токарева
  • «Бизнес-Мама» - Юлия Голубева
  • «Арт-Мама» - Ольга Лефферс
  • «Обаяние-Мама» - Ольга Суслонова
  • «Wellness-Мама» - Ксения Огиенко
  • «Шеф-Мама» - Панова Екатерина
  • «Улыбка-Мама» - Татьяна Богданенко
  • «Авиа-Мама» - Юлия Захарова
  • «Актив-Мама» - Светлана Налепова
  • «Продюсер-Мама» - Наташа Майданова
  • «Profi-Мама» - Алина Раевская
  • «Дизайнер-Мама» - Ирина Гордеева
  • Гран​-при «Beauty-Мама» - Элина Красавцева
  • Гран​-при «Грация-Мама» - Диана Кердина
  • Гран-при «Открытие-Мама» - Мила Дюжакова
  • Гран​-при «Start-Up-Мама» - Наталья Турецкая
  • Гран​-при «Стиль​-Мама» - Анна Аксенова
  • Гран​-при «Эстетика​-Мама» - Ирина Константинова

Претендовать на премию могут женщины, которые помимо выполнения «материнского долга» достигают немалых успехов в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях. «Наша премия - это мотивация для всех женщин и мам идти к самореализации и иметь успешную социальную роль в обществе. Быть примером и вдохновением для своих детей. Это важно», — комментируют организаторы.

Фото: архивы пресс-служб

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть