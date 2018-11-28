Екатерина Стриженова, Наталья Подольская и Галина Юдашкина признаны «Super Мамами Года»

Претендовать на премию могут женщины, которые помимо выполнения «материнского долга» достигают немалых успехов в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях. «Наша премия - это мотивация для всех женщин и мам идти к самореализации и иметь успешную социальную роль в обществе. Быть примером и вдохновением для своих детей. Это важно», — комментируют организаторы.

Фото: архивы пресс-служб