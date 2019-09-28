Екатерина Стриженова, Лера Кудрявцева и другие звезды на открытии модного бутика

Бренд Cromia родился в 1963 году на базе итальянской фирмы Laine spa. Основатель бренда Джермано Шиаманна сразу обозначил основные принципы работы — использование только натуральной кожи, классический дизайн и минимум отделочных деталей. Триумф Cromia начался в 1981 году, когда на их продукцию обратил внимание Джанни Версаче, заказав партию кожаных аксессуаров для своих показов.