Екатерина Стриженова, Лера Кудрявцева и другие звезды на открытии модного бутика

В минувшую пятницу, 27 сентября, в московском ТРЦ «Европейский» состоялось официальное открытие флагманского бутика итальянского бренда Cromia, специализирующегося на выпуске высококачественных кожгалантерейных изделий. Среди гостей мероприятия были замечены Екатерина Стриженова, Лера Кудрявцева, Анна Цуканова-Котт и многие другие звезды телевидения, кино и шоу-бизнеса.
Фото: Пресс-служба
Стилизованную фотозону украсили красные розы и поистине королевский трон, а презентацию бренда для первых покупателей провела «звездный» стилист и эксперт в мире моды Лина Дембикова.
Фото: Пресс-служба
Бренд Cromia родился в 1963 году на базе итальянской фирмы Laine spa. Основатель бренда Джермано Шиаманна сразу обозначил основные принципы работы — использование только натуральной кожи, классический дизайн и минимум отделочных деталей. Триумф Cromia начался в 1981 году, когда на их продукцию обратил внимание Джанни Версаче, заказав партию кожаных аксессуаров для своих показов.
Фото: пресс-служба
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