Екатерина Шпица, Александра Ребенок и другие звезды с детьми на премьере фильма

В минувшие выходные в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной анимационной ленты «Братцы Кролики: Пасхальный переполох». На мероприятии можно было заметить много звездных гостей в сопровождении родных и близких.