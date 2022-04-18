Екатерина Шпица, Александра Ребенок и другие звезды с детьми на премьере фильма
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Фото: пресс-служба
В минувшие выходные в московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной анимационной ленты «Братцы Кролики: Пасхальный переполох». На мероприятии можно было заметить много звездных гостей в сопровождении родных и близких.
Фото: пресс-служба
В числе первых пришли оценить картину немецкого режиссера Уте фон Мюнхов-Поль рэпер ST с дочерью Эстель, Екатерина Кабак с дочерью Кристиной, Катерина Шпица с сыном Германом, Елена Борщева с дочерью Умой и многие другие знаменитости.
Фото: пресс-служба
Добрая пасхальная история рассказывает о приключениях кролика Макса, которому предстоит возглавить важную миссию и спасти долгожданный праздник. Главный герой оказывается в самой гуще событий, находит новых друзей и учится еще больше ценить традиции. В российский прокат картина выйдет 21 апреля.
Фото: пресс-служба