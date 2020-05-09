Екатерина Одинцова, Ксения Собчак и другие звезды посетили онлайн-премьеру фильма проекта «Дау. Смелые люди»

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни — светские мероприятия не стали исключением и перешли в онлайн. Вечером 8 мая при поддержке бренда «Онегин» состоялся премьерный показ фильма проекта «Дау. Смелые люди». Гостями Zoom-конференции стали Екатерина Одинцова с дочерью Диной, Марианна Максимовская, Катя Добрякова, Евгения Милова, Баста с супругой Еленой Пинской и другие знаменитости. Ведущими мероприятия выступили Ксения Собчак и Михаил Зыгарь, а вступительное слово произнесли создатель «Дау», режиссер Илья Хржановский, и режиссер Алексей Слюсарчук. В 19:15 гости онлайн-конференции первыми получили доступ к новому фильму на платформе dau.com. После просмотра «Дау. Смелые люди» гости вечера в онлайн-формате поделились своими впечатлениями. Ни одно светское мероприятие не обходится без фотосессии, и даже самоизоляция не стала помехой для создания красивых кадров — фотосъемка гостей была осуществлена через FaceTime.

Действие фильма «Дау. Смелые люди» разворачивается в 1953 году, в первые дни после смерти Иосифа Сталина. Весь Советский Союз, в том числе и органы госбезопасности страны, переживают период тревожной неопределенности. В закрытом научном Институте ученые продолжают теоретическую и экспериментальную работу. И в то же время каждую ночь они по-прежнему прислушиваются к шагам в темных коридорах. За кем на этот раз пришли? Кто на кого успел написать донос? Заведующий теоретическим отделом Института Андрей Лосев, пережив страх и унижение на допросе, отказывается от секретного сотрудничества с органами. Но дома его ждет новое испытание.

Напомним, съемки «Дау» начались в апреле 2007 года. Проект задумывался как полнометражный фильм о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау, однако постепенно расширялся и соединил в себе кино, науку, перформанс, религию, социальный и художественный эксперименты, литературу и архитектуру. В 2020 году фильм «Дау. Наташа» и оператор Юрген Юргес получил «Серебряного медведя» — награду Берлинского кинофестиваля — «за выдающееся художественное решение». На сегодняшний день к просмотру доступны шесть фильмов проекта «Дау».