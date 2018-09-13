Екатерина Гусева представила киноверсию мюзикла «Анна Каренина»

Не так давно на одном из спектаклей мюзикла «Анна Каренина» прошли съемки его киноверсии, и накануне она была представлена на закрытом показе в одном из столичных кинотеатров.

Исполнительница главной роли Екатерина Гусева блеснула на красной дорожке в романтичном бежевом платье. Она лучезарно улыбалась и позировала не только одна, но и с коллегами Сергеем Ли и Станиславом Безгиным.