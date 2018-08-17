Ефремова, Чурина, Куценко и другие знаменитости поиграли в гольф на благотворительном турнире

В рамках профессионального международного турнира по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior), который в этом году проходил в России, состоялись также и благотворительные соревнования в этом виде спорта. Российские знаменитости с удовольствием приняли участие в состязаниях и внесли пожертвования в крупные благотворительные фонды.

Поддержать турнир приехали актеры Гоша Куценко и Евгений Стычкин. Им были торжественно вручены чеки на развитие фондов «Шаг вместе» и «Вера»: 1 миллион рублей и 750 тысяч рублей соответственно.