Ефремова, Чурина, Куценко и другие знаменитости поиграли в гольф на благотворительном турнире

В рамках профессионального международного турнира по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior), который в этом году проходил в России, состоялись также и благотворительные соревнования в этом виде спорта. Российские знаменитости с удовольствием приняли участие в состязаниях и внесли пожертвования в крупные благотворительные фонды.
Поддержать турнир приехали актеры Гоша Куценко и Евгений Стычкин. Им были торжественно вручены чеки на развитие фондов «Шаг вместе» и «Вера»: 1 миллион рублей и 750 тысяч рублей соответственно.
Огромное спасибо @stychkin за визит в @moscow_country_club в рамках проведения Международного Благотворительного Турнира по гольфу @Regrann from @stychkin - Хорошие люди !!!! Moscow Country Club уже шестой год поддерживает фонд «Вера» Сегодня мы с президентом фонда Юлией Матвеевой получили чек на 750000 РУБЛЕЙ!!!! Спасибо всем причастным !! Всем неравнодушным !!! Фонд помощи хосписам «Вера» #жизньнавсюоставшуюсяжизнь #moscowcountryclub #вера #вместемысила
Также на светском рауте в гольф-ресторане «Клюшка» были замечены Ирада Зейналова, Анна Чурина, Екатерина Одинцова, Мария Романова, Ольга Ефремова и другие звезды.
Фото: пресс-служба